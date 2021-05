Program szczepień przeciwko COVID-19 przebiega w Chinach w najszybszym tempie na świecie. W piątek w całym kraju podano 13,7 mln zastrzyków.

Pekin nie chce tracić przewagi, którą zbudował nad USA i innymi dużymi zachodnimi gospodarkami dzięki skutecznemu powstrzymaniu rozwoju pandemii. Rząd zwiększył presję na obywateli poprzez obowiązkowe szczepienia wśród pracowników przedsiębiorstw państwowych i członków partii komunistycznej.

W piątek w Chinach podano 13,7 mln dawek szczepionki przeciwko COVID-19. To przybliża kraj do celu, jakim jest zaszczepienie 40 proc. populacji lub 560 mln dawek do końca czerwca. Od początku programu szczepień do niedzieli wykonano 393 mln zastrzyków, z tego 210 mln w ciągu ostatniego miesiąca.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, Chiny są w stanie podawać 20 mln dawek dziennie. Aby populacja osiągnęła odporność zbiorową, zaszczepionych musi zostać od 900 milionów do 1 miliarda osób. Szef Chińskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, George Fu Gao, spodziewa się, że będzie to możliwe w przyszłym roku.