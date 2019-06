Chiny wkrótce przestaną być najludniejszym krajem

Już około 2027 r. Indie staną się najludniejszym krajem świata — wynika z raportu ONZ.

Ich populacja będzie rosła jeszcze do 2060 r., podczas gdy Państwo Środka do 2100 r. straci 375 mln mieszkańców. Na przełomie wieków Chińczykiem będzie co 10 człowiek, podczas gdy obecnie jest nim co piąty. Zasadnicze zmiany w tendencjach demograficznych oczekiwane są w krajach o wysokich dochodach. Łączna liczba ich ludności osiągnie szczyt w ciągu 20 lat, a w wielu z nich jej spadek już trwa. Do końca wieku zaludnienie Europy skurczy się o 120 mln osób, do 630 mln. Połowę ludności stracą Serbia, Albania i Mołdawia, populacja Włoch spadnie o 20 mln osób, a Niemiec o 9 mln (co w tym przypadku oznaczałoby stosunkowo umiarkowany, 11-procentowy spadek). Zwiększy się głównie ludność krajów z północy kontynentu — Szwecji, Norwegii, Irlandii i Szwajcarii.