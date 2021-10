Chiny zakazują pożyczek pod spekulacje

Chińskie władze ostro podeszły do tematu spekulacji towarami dążąc do stabilizacji cen. Zakazują udzielania pożyczek z przeznaczeniem na spekulację towarami i dobrami luksusowymi.

Działania Pekinu skierowane są przede wszystkim do szeroko rozumianego sektora finansowego. Władze mają bowiem ściśle zapobiegać wykorzystywaniu funduszy bankowych i ubezpieczeniowych do spekulacji. W przypadku towarów chodzi głównie o surowce energetyczne, zaś odnośnie dóbr luksusowych, m.in. o alkohole, wyroby tytoniowe, markowe herbaty itp.

Komisja Regulacyjna zaapelowała do banków i innych instytucji finansowych o zwiększenie finansowania spółek węglowych i energetycznych by przezwyciężyć kryzys energetyczny z którym Państwo Środka boryka się od kilku tygodni. Problemy z dostawami prądu negatywnie przekładają się na produkcją, zmuszając do jej ograniczania. Dodatkowe środki miałyby też trafić do firm zajmujących się obróbką czy przetwórstwem metali w tym nieżelaznych, w celu podniesienia zdolności produkcyjnych w technologiach bardziej przyjaznych środowisku.