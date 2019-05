Ciechanów testuje inteligentne pojemniki na odpady

Na jednym z osiedli Ciechanowa pojawią się wkrótce pojemniki, które będą ważyły wrzucane tam i właściwie posegregowane odpady.

Pilotażowy system, pierwszy taki w Polsce, ma być sposobem na rozliczenie mieszkańców z zadeklarowanej segregacji śmieci.



Jak zapowiedział w czwartek ciechanowski Urząd Miasta, pilotaż Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów (SISO), z użyciem inteligentnych pojemników T-Master ELMO - Elektroniczny Licznik Miejskich Odpadów, ruszy 10 maja.



„Pojemniki te zainstalowane zostaną na osiedlu nr 5 "Płońska". Mieszkańcy będą je otwierać przy pomocy otrzymanych naklejek z indywidualnymi kodami. Pojemniki będą ważyły wrzucane, właściwie posegregowane odpady. System będzie sposobem na rozliczenie mieszkańców z zadeklarowanej segregacji śmieci” – wyjaśnił Urząd Miasta Ciechanowa.



Podkreślił jednocześnie, że „rozwiązanie, pierwsze takie w Polsce i najprawdopodobniej na świecie, ma skutecznie zachęcić mieszkańców do segregacji”. „Założenie jest takie, by dzięki kodom przypisanym do danego gospodarstwa, każde z gospodarstw w sposób odpowiedzialny prowadziło segregację, tak by faktyczne działania były zgodne ze złożonymi deklaracjami” – zaznaczył ciechanowski Urząd Miasta.



Urząd Miasta Ciechanowa przypomniał, że „rozliczanie mieszkańców z segregacji odpadów za pomocą kodów kreskowych od lat funkcjonuje w zabudowie jednorodzinnej”. Zwrócił przy uwagę, że „projekt SISO, dzięki zastosowaniu specjalnych pojemników, umożliwia w podobny sposób rozliczanie mieszkańców zabudowy wielorodzinnej”.



„Na osiedlach wielorodzinnych trudno obecnie zweryfikować, kto, w jakim stopniu rzeczywiście segreguje odpady, a wprowadzane rozwiązanie stworzy taką możliwość. Mimo, że segregację deklarują prawie wszyscy mieszkańcy miasta, fakty są takie, że tylko część osób segreguje śmieci” – podkreślił ciechanowski Urząd Miasta. Wyliczył zarazem, że tzw. opłata śmieciowa w przypadku segregowania jest tam dużo niższa, niż w przypadku braku segregacji - obecnie to 13 zł od mieszkańca segregującego śmieci i 25 zł za każdą osobę, która nie segreguje odpadów.



Jak zapowiedział ciechanowski Urząd Miasta, w przypadku stwierdzenia, że w danym gospodarstwie nie jest prowadzona segregacja odpadów, chociaż zgodnie z deklaracją wspólnoty mieszkaniowej bądź Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS), powinno być to robione na terenie nieruchomości, „konsekwencją będzie podwyższenie opłaty śmieciowej dla mieszkańców całego budynku”.



„Mieszkańcy deklarując segregację odpadów, mają obowiązek segregowania. Niższa opłata śmieciowa jest przywilejem właśnie dla segregujących. Niestety często są sytuacje, że ktoś deklaruje segregację, a wcale nie segreguje i mimo wszystko płaci mniej. Nowy system pozwoli to zweryfikować i w konsekwencji egzekwować właściwą opłatę bądź wymusić faktyczną segregację, czyli to na czym najbardziej nam zależy” – powiedział m.in. prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, cytowany w informacji prasowej.



Jak wyjaśnił ciechanowski Urząd Miasta, każdy z nowych pojemników zamontowanych w ramach projektu SISO będzie miał pojemność 1100 litrów. Ich konstrukcja uniemożliwi rozprzestrzenianie śmieci wokół, np. przy wietrznej pogodzie. Do pojemników nie będą miały do nich dostępu osoby nieuprawnione, nie będzie więc sytuacji podrzucania śmieci. Pojemniki wyposażone będą w czujniki kontrolujące w czasie rzeczywistym poziom zapełnienia, co będzie istotne z punktu widzenia opróżniającego je Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych (PUK).



Pilotażowym program SISO w Ciechanowie zrealizuje firma T4B, we współpracy z PUK, TBS i Fundacją Łydynia.



„System Indywidualnej Segregacji Odpadów T-Master to innowacyjny na skalę kraju i świata, autorski produkt Grupy T4B, który z całą pewnością zrewolucjonizuje rynek jak i naszą ekoświadomość. To narzędzie do realnego liczenia i rozliczania mieszkańców za faktyczną ilość wygenerowanych śmieci przez ich gospodarstwo domowe. Segregacja będzie się po prostu opłacać finansowo każdemu z nas” – powiedział m.in. prezes T4B Robert Szczepankowski.



Urząd Miasta Ciechanowa przyznał, że „celem na kolejne lata jest objęcie systemem również pozostałych zabudowań wielorodzinnych”.