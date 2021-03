Citi: przełomowy moment dla bitcoina

Citi uważa, że bitcoin jest w przełomowym momencie i może stać się preferowaną walutą handlu międzynarodowego, donosi Reuters.

Analitycy banku inwestycyjnego twierdzą, że akceptacja bitcoina w ostatnim czasie m.in. przez Teslę i Mastercard może być początkiem „transformacji na masową skalę” kryptowaluty do mainstreamu. Ich zdaniem, bitcoin może w przyszłości zostać preferowaną walutą handlu międzynarodowego lub stanie w obliczu „implozji spekulacyjnej”. Globalny zasięg bitcoina, transparentność i potencjał dokonywania szybkich płatności daje mu „optymalne pozycjonowanie” by stać się preferowaną walutą handlu międzynarodowego, ale wtedy gdy biznes i indywidualne osoby uzyskają dostęp przez cyfrowe portfele do zapowiadanych cyfrowych walut banków centralnych, tzw. stablecoinów, oceniają eksperci Citi.