CSL: logistyka na najwyższym poziomie

Podczas niedawnej uroczystej gali, która odbyła się pod koniec 2021 roku w katowickim hotelu Monopol, Laura Hołowacz, prezes firmy CSL odebrała już po raz drugi statuetkę Symbolu – nagrody przyznawanej firmom wybitnie wyróżniającym się w swoich branżach.

– Jestem wzruszona, gdyż nagroda, którą dziś odbieram, jest dla mnie niezwykle ważna, a traktuję ją jako wyróżnienie dla mojego całego wspaniałego zespołu – mówiła Laura Hołowacz, prezes zarządu CSL, podczas uroczystości finału programu Symbol 2021.

Laura Hołowacz, prezes zarządu CSL, stara się tworzyć zespół, który świadczy usługi z najwyższej półki, usługi klasy premium, a jednocześnie angażuje się na rzecz swojego miasta - Szczecina.

O symboliczności spółki świadczy mnóstwo aspektów, jak choćby pakiet usług one stop shopping. Oznacza w przypadku CSL wszechstronną opiekę logistyczną: obsługę kontenerów, ładunków drobnicowych i masowych, w transporcie zarówno lądowym, morskim, jak i lotniczym – a także prowadzenie własnej agencji celnej. Spółka stale się rozwija, a zarząd dużą wagę przywiązuje do profesjonalnego wykształcenia załogi. To wszystko powoduje, że logistyka w wykonaniu CSL jest na światowym poziomie, a klient, który wybrał ją na partnera, może być pewien, że jego towar dotrze na czas i zgodnie z najwyższymi standardami w logistyce. Misją firmy jest bowiem kreowanie nowych rozwiązań branży logistycznej w odpowiedzi na jej potrzeby, a wszystko pod kątem kompleksowości i pełnego pakietu nowoczesnych usług.

Sięgać wysoko i iść dalej

Sukcesy nie biorą się z przypadku. Firma kładzie duży nacisk na szkolenia pracowników, a te odbywają się permanentnie. Obejmują kwestie informatyczne, prawne, podatkowo-skarbowe i celne. Bardzo ważne są również kursy z zakresu e-commerce. Dzięki nim spółka na bieżąco może wprowadzać korzystne rozwiązania w obsłudze klientów i stąd też jej spora dynamika rozwoju, poparta pracowitością i motywacją ludzi.

– Na naszą wysoką pozycję złożyło się kilka czynników: ciągłe samokształcenie, pasja, zdeterminowanie oraz nieustanne budowanie zaufania klientów, które jest bezcenne – mówi Laura Hołowacz.

– Od początku opieramy się na uczciwości i profesjonalizmie, pokazujące najlepsze rozwiązania. Stąd też biorą się nasze możliwie najwyższe standardy obsługi; i stąd też mamy klientów, którzy wielokrotnie do nas wracają. A ponieważ moją pasją jest rozwój, chcę sięgać wysoko i iść dalej.

Pierwszy terminal w regionie

Rozwój przedsiębiorstwa logistycznego może przybierać różną postać; w przypadku CSL jest on realizowany m.in. poprzez model powoływania nowych spółek. Dlatego firma stworzyła m.in terminal intermodalny – pierwszy taki w województwie zachodniopomorskim – oraz spółkę informatyczną. Ma ona na celu ciągłe podnoszenie poziomu informatyzacji, niezbędnej dla logistyki rozproszonej, gdyż wdrażanie takich nowoczesnych rozwiązań zapewnia na szybkość i optymalizację działań, np. natychmiastowy wgląd do wszystkich magazynów.

– Dodatkowe miejsce dla rozszerzenia działalności znaleźliśmy w związku z konsekwencjami brexitu – mówi prezes.

– Obecnie sporo szefów firm obawia się nowej rzeczywistości, nowych rozwiązań prawnych oraz przepisów. My im pomożemy, gdyż jesteśmy do tego przygotowani - dodaje.

Laura Hołowacz stara się tworzyć zespół, który świadczy usługi z najwyższej półki, usługi klasy premium. To dzięki jego zaangażowaniu firma posiada liczne i ważne w branży logistycznej certyfikaty. Była wielokrotnie nagradzana. A cała ta historia pewnie nie doszłaby do skutku, gdyby nie charyzmatyczna postawa samej prezes. To człowiek-instytucja; osoba niezwykła, która nie tylko stworzyła profesjonalną, nowoczesną firmę logistyczną, ale również poświęca swój czas ukochanemu Szczecinowi. Szef, żona, matka, pasjonatka fotografii, muzyki poważnej i żeglarstwa. Osoba skromna i pracowita. Wizjonerka pełna życzliwości. Nic dziwnego, że to te właśnie walory stanowią DNA jej firmy.

Grażyna Herich