Curbside pickup coraz bardziej popularny

W trakcie epidemii coraz więcej Amerykanów zamawia jedzenie na wynos oraz korzysta z curbside pickup — zakupów towarów online, by odebrać je potem samochodem.

Między 11 a 17 maja 44 proc. Amerykanów zamówiło jedzenie na wynos. To wzrost o 18 pkt proc. w porównaniu z przełomem marca i kwietnia — wynika z badań Instytutu Gallupa. Wzrost o 17 pkt odnotowano w przypadku curbside pickup. Takie transakcje w połowie maja zawarło 36 proc. Amerykanów. Curbside pickup polega na zamówieniu produktu online, często za pomocą specjalnej aplikacji, a następnie podjechaniu samochodem pod sklep, gdzie pracownicy pakują towar do pojazdu. W ten sam sposób można go zwrócić. W trakcie epidemii taka forma zakupów jest optymalna, zapewniając minimalny kontakt z klientem. W ofercie ma go m.in. popularna w USA sieć sklepów Walmart.