Czeskiej rafinerii Orlenu zabrakło powietrza

Czeski Unipetrol wyłączył dziś rano z użytkowania petrochemiczną część rafinerii w Litwinowie. Powodem – jak poinformował w komunikacie Pavel Kaidl, rzecznik prasowy firmy – był przestój w dostawach potrzebnego do produkcji powietrza.

W związku z tym konieczne było zintensyfikowanie spalania nadmiaru gazów.

Zobacz więcej Jedna z rafinerii Unipetrolu fot. TR, Puls Biznesu

„Za wynikające z tego skutki dźwiękowe, świetlne i dymne przepraszamy” – dodał Pavel Kaidl.

Według informacji agencji prasowej ČTK przestój nie powinien być długi.

Unipetrol, który od zeszłego jest w całości własnością Orlenu, to jedyna czeska firma przerabiająca ropę naftową. Łączna zdolność obu jej rafinerii to obecnie około 9 mln ton surowca rocznie. Dwie trzecie z tego przypada na wspomniany zakład w Litwinowie, jedna trzecia – na fabrykę w Kralupach nad Wełtawą.

Unipetrol jest też właścicielem największej w kraju sieci stacji paliwowych marki Benzina.

Przychody czeskiej firmy w III kwartale 2018 r. wyniosły prawie 36 mld CZK (około 6 mld zł), co oznaczało wzrost w stosunku do wyniku sprzed roku o kilkanaście proc. W tym czasie zysk netto Unipetrolu spadł o 16 proc., do 1,28 mld CZK (niespełna 213 mln zł). Takie rezultaty były – jak informowała firma – pokłosiem spadku marż rafineryjnych i petrochemicznych, które wynikały ze wzrostu cen ropy naftowej.