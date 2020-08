Czy Powell sprosta oczekiwaniom?

Na rynkach finansowych widać duże wyczekiwanie na dzisiejsze sympozjum światowych bankierów centralnych w Jackson Hole, które często rzucało więcej światła na perfektywny polityki monetarnej w kolejnych latach. Obok pozytywnych sygnałów dotyczących prac nad szczepioną napędzały one wzrosty na rynkach akcyjnych od początku tygodnia. W czasach pandemii i dążeń do odbudowy gospodarczej sympozjum to nabiera większego znaczenia.

Apetyty inwestorów zostały mocno rozbudzone i pytanie czy Jerome Powell sprosta dziś oczekiwaniom. Wobec szefa Fed oczekuje się, że podczas swojego dzisiejszego wystąpienia omówi on narzędzia związane z kształtowaniem celu inflacyjnego oraz same podejście bankierów centralnych do niego. Rynek spodziewa się zapowiedzi zmiany celu inflacyjnego na średni, co w rynkowego punktu widzenia powinno dawać jeszcze przestrzeń do stymulacji monetarnej. Skoro przez dłuższy okres inflacja pozostawała poniżej celu, to takie podejście legitymizowałoby możliwość przestrzelenia poziomu 2%. Wystąpienie szefa Fed rozpoczyna się o 15:10 polskiego czasu.