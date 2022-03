Czy Rosja zrobi krok w tył?

Komunikat, jaki popłynął po wczorajszych rozmowach pokojowych w Turcji, dał nadzieję na deeskalacje działań wojennych w Ukrainie, co wsparło popyt na ryzykowne aktywna i sprzyjało cofnięciu na rynku surowcowym.

Nie miało to jednak żadnego przełożenia na działania w kolejnych godzinach, bowiem ostrzał Ukrainy cały czas jest kontynuowany. Wątpliwości wobec deklaracji Rosji pozostają zatem duże, a władze w Kijowe przestrzegają przed nadmiernymi nadziejami. Z tego powodu optymizm rynkowy nieco opada, a baryłka WTI ponownie wraca powyżej 105 USD. Pojawiają się zatem obawy czy wczorajszy optymizm nie był przedwczesny i czy ze strony Rosji nie było to tylko taktyczne posunięcie, dzięki któremu zyskałaby czas na kontynuowanie prowadzenia operacji. Dalsze bombardowania mogą skorygować poziom apetytu na ryzyko. Jeśli jednak NATO potwierdziłoby częściowe wycofywanie wojsk spod Kijowa, inwestorzy ruszyliby do dalszego kupowania akcji. Perspektywy uzależnione będą od ruszającego już niebawem sezonu wyników spółek za I kw. Dziś pod presją znajdowały się chińskie spółki technologiczne po doniesieniach WSJ wskazujących, że władze w Pekinie przygotowują kolejną rundę regulacji dla spółek streamingowych.