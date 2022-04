Czy rosnące marże podbiły cen energii i paliw?

W 2022 rok Polska gospodarka weszła z rekordowymi cenami energii elektrycznej oraz paliwa. Pojawiły się podejrzenia, że firmy energetyczne i paliwowe wykorzystały sytuację by zwiększyć swoje zyski. Jeżeli tak by się stało to powinno być to widoczne w marżach. Czy jest?

W celu przeanalizowania sytuacji na rynku energetycznym oraz paliwowym zostały zebrane dane spółek z GPW z tych sektorów, które opublikowały wyniki finansowe za 4 kwartał 2021 roku. Zrobiły to już najważniejsze podmioty z branży, co umożliwia wyciągnięcie wniosków. Marża została obliczona jako stosunek EBITDA do przychodów.