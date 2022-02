Dajemy początek temu, co najlepsze

Genactiv to producent innowacyjnych suplementów diety i dermokosmetyków wytwarzanych z colostrum bovinum i mleka klaczy. Działanie produktów firmy jest potwierdzone naukowo, a innowacyjne procesy wytwarzania substancji są strzeżone patentem. Na temat działania colostrum i mleka klaczy, a także obecnych wyzwań branży Health & Wellness rozmawiamy z Nataszą Szymczak oraz Antonim Krokowiczem, członkami zarządu firmy Genactiv Trade.

Suplementacja colostrum i mlekiem klaczy jest z powodzeniem wykorzystywana przez profesjonalistów z dziedziny pediatrii, dietetyki, immunologii czy gastroenterologii. Działanie zawierających je dermokosmetyków zaskoczyło już wielu dermatologów, trychologów i podologów.

Wasza firma produkuje suplementy diety na bazie colostrum oraz mleka klaczy. Czym są te substancje?

Natasza Szymczak: Szczególne właściwości colostrum i mleka klaczy znane są ludzkości już od setek, a nawet tysięcy lat. Jednak dopiero w ostatnim czasie pojawia się coraz więcej badań i publikacji naukowych potwierdzających ich działanie, chociażby na układ pokarmowy, odpornościowy czy skórę.

Colostrum, inaczej zwane siarą czy młodziwem, jest pierwszym pokarmem ssaków, który ofiarowuje swojemu dziecku matka tuż po jego narodzeniu. Możemy mieć zatem różnego rodzaju colostrum: krowie, kozie czy ludzkie. Krowie, czyli colostrum bovinum, jest najbardziej znane, gdyż od krów najłatwiej można pobrać odpowiednią ilość surowca, tak by starczyło go dla świeżo urodzonego cielaka, a w dalszej kolejności do stworzenia produktów, które mogą służyć ludziom.

Mleko klaczy to produkt o wysokiej zawartości czynników odżywczych, którego skład i właściwości są zbliżone do mleka kobiecego. Lecznicze właściwości mleka klaczy są znane w świecie medycyny już od czasów Hipokratesa. W starożytności stosowano je w leczeniu wielu schorzeń, a także do pielęgnacji ciała. W drugiej połowie XX w. po serii badań naukowcy potwierdzili korzystne właściwości mleka klaczy. Dziś ten naturalny produkt znajduje szerokie zastosowanie w profilaktyce medycznej, dietetyce oraz kosmetologii.

Dlaczego te substancje są takie wyjątkowe? Jakie produkty oferujecie i jakie korzyści mogą osiągnąć osoby, które z nich korzystają?

Antoni Krokowicz: Zarówno colostrum, jak i mleko klaczy to naturalne produkty o niezwykle bogatej i zróżnicowanej strukturze. W składzie samego colostrum możemy znaleźć ponad 250 bioaktywnych składników, w tym głównie białkowych takich jak: laktoferyna, lizozym, immunoglobuliny, polipeptyd, laktoalbumina, ale też witamin i soli mineralnych. To właśnie ten bogaty i zróżnicowany skład powoduje synergistyczne i ogólnoustrojowe działanie.

To odróżnia colostrum i mleko klaczy od znanych nam substancji jednoskładnikowych, takich jak witaminy D i C czy kwasy omega-3, gdzie łatwiej jest zaobserwować i zrozumieć ich działanie.

Ze względu na ten bogaty skład zastosowanie colostrum i mleka klaczy jest ogromne. Już teraz suplementacja nimi jest z powodzeniem wykorzystywana przez profesjonalistów, chociażby w pediatrii, dietetyce, immunologii czy gastroenterologii. Nasze dermokosmetyki i ich działanie zaskoczyło już wielu dermatologów, trychologów i podologów.

Jesteśmy przekonani, że tak naprawdę to dopiero początek drogi do odkrycia pełnego potencjału colostrum i mleka klaczy.

Co was odróżnia od innych firm od suplementów? Czy coś sprawia, że Genactiv jest wyjątkowy?

N.Sz.: Przede wszystkim koncentrujemy się na samej substancji, tworząc z niej produkty najwyższej jakości. Wiemy, że w rękach trzymamy prawdziwy skarb matki natury. Jesteśmy przekonani, że natura w tym zakresie jest najlepszym architektem, dlatego jej w żaden sposób nie poprawiamy. Naszego colostrum i mleka klaczy nie modyfikujemy. Robimy wszystko, by móc zaoferować klientom produkty jak najbardziej zbliżone właściwościami do produktów świeżych. Stąd też powolny, złożony i wymagający dużej dbałości i cierpliwości proces wytwarzania, który udało nam się opatentować. Nasze produkty można by określić mianem rękodzieła.

Nie wystarcza nam jednak samo odtwarzanie natury. Na stałe współpracujemy z ośrodkami badawczymi, uniwersytetami i środowiskiem medycznym. Prowadzimy badania naukowe pozwalające odkrywać zdrowotny potencjał, który drzemie w tych naturalnych substancjach.

Genactiv jest marką premium na rynku colostrum i mleka klaczy. Jesteśmy doceniani przez grono stałych wiernych klientów, którzy stanowią nasz największy atut i potencjał. Współpracując ściśle ze środowiskiem naukowym, wyznaczamy trendy i standardy dla całego rynku colostrum i mleka klaczy. Nie oferujemy modnych suplementów diety, lecz sprawdzone naturalne produkty, co do których efektywności jesteśmy przekonani i możemy ją potwierdzić wynikami badań.

W jaki sposób wygląda proces wytwarzania colostrum przez waszą firmę? Czym wyróżnia się wasza technologia?

A.K.: Nasze colostrum jest pozyskiwane w całości w Polsce od kontrolowanych zdrowych hodowli krów i wytwarzane w ściśle nadzorowanym przez nas procesie produkcji.

Do osiągnięcia optymalnej bioaktywności colostrum kluczowy jest czas jego pobrania. Im wcześniej od porodu pobieramy siarę, tym większe bogactwo składników. Substancja zmienia swój skład z każdą dobą, a nawet godziną, dlatego do produkcji naszych suplementów i dermokosmetyków wybieramy tylko nadmiar siary z pierwszych godzin po wycieleniu.

Szczegóły całego złożonego procesu produkcji są jedną z naszych głównych przewag konkurencyjnych, która jest chroniona patentem. To, co możemy powiedzieć i czym się chętnie dzielimy, to informacje, że nasza technologia produkcji maksymalnie chroni biologiczną aktywność substancji, aby zagwarantować jej najwyższą możliwą jakość.

W procesie produkcji korzystamy z technologii liofilizacji, czyli suszenia na zimno, która dziś staje się coraz bardziej popularna w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. Główną zaletą liofilizacji jest to, że pozwala zachować istotne wartości odżywcze produktów. Suszenie sublimacyjne w wypadku colostrum i mleka klaczy nie zmienia złożonych struktur białkowych, dzięki czemu mamy do czynienia z produktem, który zachowuje właściwości świeżej substancji.

Jesteście tegorocznym laureatem Gazel Biznesu. Jakie były kluczowe czynniki, które przyczyniły się do waszych świetnych wyników finansowych w ubiegłym roku?

N.Sz.: Genactiv na rynku działa już ponad 15 lat. Firma konsekwentnie buduje swoją pozycję i od dłuższego czasu osiąga dwucyfrowe tempo wzrostu. Sukcesu upatrujemy w kilku obszarach, o których wspominaliśmy wcześniej.

Po pierwsze, istotna jest coraz większa świadomość konsumentów i środowiska naukowego oraz medycznego w zakresie dobroczynnych właściwości produktów naturalnych. Rozwój badań dotyczących właściwości i znaczenia colostrum w dojrzewaniu nowo narodzonych ssaków, w tym ludzi, jego rola w aktywacji układu odpornościowego i możliwości regeneracji układu pokarmowego.

Po drugie, kluczowa jest także jakość i technologia produkcji. W tym obszarze nie idziemy na żadne kompromisy. Konsumenci to widzą i doceniają, nawet jeśli nasz produkt jest droższy od produktów konkurencyjnych.

A.K.: Ostatnim, ale równie ważnym aspektem jest zbudowana w zeszłym roku jasna i klarowna strategia rozwoju Genactiv, która obejmuje praktycznie każdy obszar funkcjonowania firmy.

Firma w ostatnich dwóch latach przeszła ogromne wewnętrzne zmiany, które zaczynają być widoczne na rynku i dostrzegane są też przez konsumenta. Przeszliśmy gruntowną rewitalizację marki, mamy odświeżony layout opakowań, zrobiliśmy porządek w portfolio produktowym, uruchomiliśmy nowoczesny i wygodny e-commerce, rozbudowaliśmy znacznie sieć dystrybucji. Tak naprawdę dostosowaliśmy markę Genactiv do obecnych wyzwań rynkowych i oczekiwań klientów.

Jedno, co pozostaje niezmienne od początku istnienia, to nasze DNA: matka natura daje początek temu, co najważniejsze, a Genactiv temu, co najlepsze.

Czy trwająca pandemia miała duży wpływ na branżę suplementów diety?

N.Sz.: COVID-19 oczywiście miał ogromny wpływ nie tylko na rynek suplementów diety, lecz na całą branżę Health & Wellness. Na początku pandemii, kiedy z aptek i sklepów znikały wszystkie produkty zwiększające odporność, zanotowaliśmy również ogromny wzrost sprzedaży. Był na tyle wysoki, że nie nadążaliśmy z produkcją.

W naszym przypadku jednak nie możemy pozwolić sobie na niekontrolowany wzrost zapotrzebowania. Colostrum i mleko klaczy są tak specyficznymi substancjami, że nie da się ich wyprodukować w ciągu tygodnia lub dwóch. Tych procesów nie można przyspieszać. Musimy cierpliwie czekać na efekty natury i potem równie cierpliwie przejść przez złożony proces produkcji. Podsumowując, dla nas pandemia była zdecydowanie impulsem do reorganizacji firmy.

Jak wygląda przyszłość Genactiv? Jaka jest wasza strategia rozwoju na najbliższe lata?

A.K.: Teraz jesteśmy na etapie implementacji i realizacji strategii, która została wypracowana w zeszłym roku. W przyszłość patrzymy optymistycznie, ale też stąpamy twardo po ziemi, koncentrując się na wsparciu naszych dystrybutorów i pracy organicznej, która jest DNA marki Genactiv.

W lutym wystartowała pierwsza multikanałowa kampania marketingowa o szerokim zasięgu pod hasłem: „Genactiv. Twój plan na zdrowie” będąca także elementem umocnienia naszej marki na pozycji lidera. Jesteśmy gotowi dotrzeć z naszym przekazem do naprawdę szerokiego grona odbiorców, dzięki czemu właściwości colostrum czy mleka klaczy będą mogły się stać tak samo znane jak witaminy D czy C. W konsekwencji w większym stopniu będą one wpływać na prowadzenie zdrowego trybu życia przez naszych konsumentów.