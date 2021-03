Brytyjska firma zajmująca się dostawami żywności ogłosiła w poniedziałek plany debiutu na giełdzie w Londynie i rozpoczęła zbieranie środków w ramach pierwszej oferty publicznej, pisze Reuters.

Oferta Deliveroo wzbudza duże zainteresowanie inwestorów. W ostatniej rundzie finansowania start-up został wyceniony na ponad 5 mld GBP.

Według zaktualizowanych danych, całkowitą wartość transakcji przetwarzanych na platformie internetowej wzrosła o 63 proc. - z 2,5 mld GBP w 2019 roku do 4,1 mln w 2020 roku. Zysk brutto wzrósł rok do roku o 89,5 proc. do 357,5 mln GBP.

Jak wskazano w zeszłym tygodniu, start-up ​​planuje emitować akcje zwykłe i uprzywilejowane, co umożliwi współzałożycielowi Deliveroo Willowi Shu utrzymanie większej kontroli nad firmą.