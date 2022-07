Develia ma partnera do zarządzania najmem

Spółka, która powstanie w ramach JV będzie kontrolowana przez Develię. The Heart jest partnerem technologicznym, odpowiadającym za stworzenie i funkcjonowanie platformy.

Nakłady inwestycyjne na projekt wyniosą łącznie 8,5 mln złotych w perspektywie 3 lat. Łączne docelowe zaangażowanie Develii wyniesie maksymalnie 7,5 mln zł. W zależności od etapu inwestycji i stopnia realizacji programu motywacyjnego deweloper będzie posiadał od 76,5 do 57,5 proc. udziałów w kapitale zakładowym spółki.

- Od kilku kwartałów obserwujemy systematyczny rozwój rynku najmu instytucjonalnego. Dodatkowo w następstwie wzrostu stóp procentowych i wojny w Ukrainie znacznie zwiększył się popyt na mieszkania na wynajem, a stawki czynszów zachęcają inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych do lokowania środków na rynku nieruchomości. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że nie każdy ma zasoby, żeby zająć się złożonym procesem najmu, dlatego chcemy zaadresować tę potrzebę i zaoferować rynkowi platformę, która znacznie go usprawni. Będzie to ułatwienie zarówno dla właścicieli mieszkań, niezależnie od tego czy są to fundusze czy klienci indywidualni, ale też dla osób szukających mieszkania na wynajem - mówi Andrzej Oślizło, prezes Develii.