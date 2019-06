Dlaczego inflacja nie pokazuje drożyzn

Przy okazji nowego odczytu inflacji odpowiadamy na często pojawiające się pytanie, dlaczego wskaźnik ten nie odzwierciedla zmian cen zauważanych przez miliony Polaków.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły o 2,4 proc. To oznacza wzrost cen o 0,2 proc. w porównaniu do kwietnia, a także korektę o 0,1 proc. w stosunku do szybkiego szacunku inflacji sprzed 2 tygodni. W ujęciu rocznym najwięcej podrożała żywność — o średnio 5 proc. Spadek cen zanotowały jedynie takie kategorie, jak sprzęt i usługi komunikacyjne (spadek o 2,6 proc.) oraz odzież i obuwie, które potaniały o 1,9 proc. Taki odczyt oznacza, że inflacja w Polsce konsekwentnie rośnie od początku roku, gdy w styczniu znajdowała się na poziomie 0,7 proc. Majowy odczyt to najwyższy poziom inflacji od listopada 2017 roku., kiedy poziom indeksu CPI osiągnął poziom równy celowi inflacyjnemu (2,5 proc.). Inflacja bazowa według analityków bankowych utrzymała się na poziomie 1,7 proc.