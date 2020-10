Dodatkowy poziom niepewności

Risk-off wrócił w nocy na rynki po informacji, że prezydent Trump i pierwsza dama otrzymali pozytywny test na obecność COIVD-19. Wstępna reakcja była podsycana świątecznymi warunkami handlu w Azji, jednak Europa podtrzyma ponury klimat. Świeże rozczarowanie przebiegiem negocjacji fiskalnych w USA dokłada powodów do utrzymania pesymizmu.

Jakby kampania prezydencka nie mogła być bardziej zagmatwana, teraz dochodzi kolejny poziom niepewności. Minimalny czas kwarantanny wynosi 10 dni, co oznacza, że Trump może zdążyć na drugą debatę prezydencką 15 października. Jeśli odwoła swój udział, będzie to sygnał o gorszym przebiegu choroby i rynki nie odbiorą tego dobrze. Na razie wstępna reakcja to strach przed chaosem. Przy neutralnych warunkach moglibyśmy oczekiwać stopniowego odreagowania. Jednak pod uwagę trzeba wziąć jeszcze optymizm z poprzednich dni budowany na nadziejach na postępy w negocjacjach fiskalnych, a tutaj ostatnie doniesienia przynoszą rozczarowanie. Wczorajsza tura rozmów podkreśliła duże różnice zdań m.in. w kwestii finansowania federalnego i zasiłków na dzieci. Demokraci w Izbie Reprezentantów nie czekali już dłużej i przegłosowali swój projekt pakietu na 2,2 bln USD, który z pewnością zostanie odrzucony przez kontrolowany przez Republikanów Senat. Na koniec tygodnia inwestorzy zostają z większym bagażem niepewności, który nakazuje zredukować ryzyko przed weekendem.