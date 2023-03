Dom Development rośnie w Krakowie

Dom Development zadebiutował w Krakowie w 2021 r., gdy za 35,4 mln zł kupił 77 proc. akcji lokalnej spółki Sento. Rok później w portfelu dewelopera znalazła się mieszkaniowa część krakowskiej Grupy Buma, za którą zapłacił 209,5 mln zł, oraz pozostałe akcje Sento. Z połączenia obu spółek powstał Dom Development Kraków.

— Rok 2022 poświęciliśmy na integrację zespołów. Udało nam się to w kilka miesięcy, a więc znacznie szybciej, niż planowaliśmy — mówi Marcin Rams, prezes Domu Development Kraków, dodając, że jeszcze w tym roku spółka zwiększy tempo prowadzonych prac.

Obecnie deweloper prowadzi trzy inwestycje. Na osiedlu Górka Narodowa w północnej części miasta powstaje ponad tysiąc mieszkań.

— Budowa pierwszego etapu tej inwestycji pod marką Dom Development ruszyła w kwietniu 2022 r., kolejnego w listopadzie, a następny zostanie uruchomiony w marcu 2023 r. — informuje Marcin Rams.

Spółka wystartowała również z budową kolejnego etapu osiedla 29. Aleja, w którym powstanie 149 mieszkań. Następny ruszy pod koniec 2023 r. i zaoferuje ich około 300.

Na trzecim osiedlu spółki — przy ulicy Malborskiej — w pierwszym etapie powstanie 90 mieszkań.

Pod jednym szyldem: Generalnym wykonawcą inwestycji Domu Development Kraków jest spółka Dom Construction należąca do Grupy Dom Development — mówi prezes Marcin Rams. materiały prasowe

Zapotrzebowanie na nowe mieszkania w stolicy Małopolski jest duże.

— Przede wszystkim dlatego, że Kraków to ważny ośrodek akademicki. Według danych GUS każdego roku uczy się tu 150-200 tys. przyjezdnych studentów. To oznacza, że na każdy rocznik przypada około 40 tys. Jeśli założymy, że 20 proc. żaków po zakończeniu nauki zechce zostać w mieście, to będą potrzebowali 8 tys. mieszkań. Nawet jeśli połączą się w pary, to popyt sięgnie 4 tys., a mówimy tutaj tylko o potencjalnym zainteresowaniu — mówi Marcin Rams.

Zwraca też uwagę na popyt zgłaszany przez pracowników sektora nowoczesnych usług dla biznesu.

— Ten rynek mocno się zmienił za sprawą pandemii COVID-19 i potrzebuje czasu, by się odbudować, jednak coraz częściej pojawiają się kolejne transakcje najmu biur, więc myślę, że ten trend przyspieszy, a pracownicy będą wracać do Krakowa i szukać dla siebie nieruchomości — uważa Marcin Rams.

Potwierdzają to dane firmy Knight Frank, z których wynika, że liczba transakcji najmu biur w stolicy Małopolski rośnie od początku 2022 r.

— Może to wskazywać na powrót popytu do poziomu sprzed pandemii. Wolumen transakcji najmu w Krakowie w 2022 r. wyniósł ponad 198 tys. m kw. To najwyższy wynik wśród rynków regionalnych w Polsce. Odnotowany w ubiegłym roku popyt był wyższy prawie o 27 proc. w porównaniu z 2021 r. Co więcej — osiągnął poziom porównywalny do średniej z ostatnich pięciu lat, która wynosi 198,5 tys. m kw. rocznie — tłumaczy Katarzyna Bojar, konsultant w dziale badań rynku w firmie Knight Frank.

Zdaniem Marcina Ramsa popyt na nowe mieszkania ożywiła również zapowiedź rządowego programu Bezpieczny kredyt 2 proc.

— Osoby z gotówką planujące zakup mieszkania podejmują decyzje szybciej. Chodzi o to, by przy bardzo ograniczonej podaży skorzystać z większego wyboru — mówi Marcin Rams.

W odpowiedzi na rosnący popyt Dom Development już planuje start kolejnych inwestycji.

— Chcemy zdywersyfikować portfel pod względem lokalizacji. Obecnie mamy duże osiedle na północy miasta, średnie w centrum i małe na południu. Planujemy zwiększyć liczbę projektów, więc szukamy gruntów pod nowe budowy — mówi Marcin Rams, zapewniając, że utrudniony dostęp do finansowania bankowego, z jakim boryka się wiele firm deweloperskich, nie jest dla Domu Development Kraków problemem.

— Inwestycje finansujemy z funduszy własnych, kapitału uzyskanego w ramach Grupy Dom Development i bieżących wpłat od klientów — dodaje Marcin Rams.