Doświadczenie i komplementarność oferty budują pozycję firmy

Geo-Kat specjalizuje się w instalacjach systemów niskoprądowych, elektrycznych oraz systemów automatyki budynkowej, głównie w biurowcach, centrach handlowych, obiektach przemysłowych, logistycznych i hotelach.

Firma działa 20 lat, ma ponad 100 zrealizowanych projektów, multidyscyplinarny zespół ekspertów i zaplecze produkcyjne. Wykonuje pełen wachlarz usług: od projektowania, przez montaż, wykonawstwo, po konsultacje, serwis i konserwację. Właśnie w pełnym zakresie usług widzi swoją przewagę konkurencyjną.

Zdobywanie know-how

Spółka chętnie angażuje się w projekty o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego.

– Im większe, trudniejsze, bardziej zaawansowane, tym bardziej dla nas. Konkurujemy pod tym względem z największymi firmami w Polsce – wyjaśnia Grzegorz Tratkiewicz, wiceprezes i współzałożyciel (wspólnie z Jackiem Bieleckim) firmy Geo-Kat.

Zaczynali jako biuro projektowe, ale szybko zorientowali się, że pozycję na rynku mogą zdobyć rozwijając usługi; poszerzając ich zakres oraz budując pełny pakiet dla inwestora: projekt, wykonawstwo, serwis. Jak twierdzi Grzegorz Tratkiewicz, kamieniem milowym w rozwoju spółki był projekt dla galerii handlowej Złote Tarasy w 2004 r.

– Wykonywaliśmy tam szereg prac jako biuro projektowe oraz świadcząc usługi związane z instalacjami niskoprądowymi.

Portfolio na miarę

Doświadczenie firmy jest bardzo duże, by wymienić projekty m.in. w galerii handlowej Wroclavia we Wrocławiu, The Warsaw Hub (najbardziej zaawansowanym technologicznie obiekcie biurowym w Polsce), w Browarach Warszawskich czy obiekty Data Center dla Uniwersytetu Warszawskiego i dla Frontexu w Warsaw Spire.

– W galerii Wroclavia wykonywaliśmy kompleksowo systemy sygnalizacji pożaru SSP, system ostrzegawczy DSO, automatykę budynkową BMS, system telewizji dozorowej CCTV, kontrolę dostępu SKD, system sygnalizacji włamań i napadu, i inne – generalnie wszystkie systemy teletechniczne, które wchodzą w skład obiektu – wymienia Grzegorz Tratkiewicz.

Doświadczeniem, które pomogło firmie rozwinąć się w zakresie projektów fit-outowych, były prace wykonane dla Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości na Stadionie Narodowym w Warszawie oraz w obiektach w Lublinie i Szczecinie. Za działalność fit-outową odpowiada spółka Re-Statera, należąca do Geo-Kat.

– W ubiegłym roku z sukcesem zakończyliśmy również aranżację fit-out w nowej siedzibie firmy HILTI, gdzie wykonywaliśmy kompleksowo wszystkie prace od budowlanych po instalacyjne – mówi Grzegorz Tratkiewicz.