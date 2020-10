Randstad: 48 proc. firm planuje podwyżki, część zmusi do tego podwyżka płacy minimalnej

48 proc. firm planuje w najbliższym półroczu wzrost wynagrodzeń. Jest to w dużej mierze efekt podniesienia płacy minimalnej do 2600 zł brutto w 2020 r. We wtorek na konferencji prasowej zaprezentowano wyniki 40. edycji badania Instytutu Badawczego Randstad "Plany pracodawców".