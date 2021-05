Drewno tanieje w USA

Cena drewna spada w USA już piątą sesję z rzędu. To jego najdłuższa przecena w tym roku.

Stinson Dean, prezes i założyciel Deacon Trading, firmy pośredniczącej w handlu drewnem przekonuje, że to koniec dynamicznej zwyżki cen tego materiału. Od pewnego czasu argumentował, że wzrost ceny drewna widoczny w ostatnich miesiącach był de facto tzw. wyciskaniem krótkiej sprzedaży. Polegało to na tym, że składy drewna zobowiązały się firmom budowlanym do sprzedaży większej ilości drewna niż później było dostępne na rynku. Zmusiło je to do kupowania materiału za wszelką cenę w celu realizacji zamówień. Dean twierdzi, że w ostatnich tygodniach nastąpiła wyraźna zmiana po stronie kupujących, sugerująca zmianę sytuacji. W związku tym oczekuje, że ceny nie tylko nie wrócą do „starych” szczytów, ale zejdą poniżej nich.