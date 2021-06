Ogłoszenie w Chinach polityki promowania posiadania trójki dzieci wywołało wzrost popytu na akcje spółek produkujących wyroby dla najmłodszych.

O 10 proc. zdrożały we wtorek na giełdzie w Shenzhen akcje producenta wyrobów mlecznych Beingmate Co. Równie mocno rosły kursy m.in. kliniki płodności Jinfa Labi Maternity & Baby Articles Co. oraz detalisty produktów dziecięcych Shanghai Aiyingshi Co.