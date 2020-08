Dubaj zatrudnił banki do doradzania przy powrocie tego kraju na rynek długu. Emirat znad Zatoki Perskiej zamierza pozyskać tą drogą środki na sfinansowanie działań mających przeciwdziałać skutkom pandemii koronawirusa, informuje Reuters.

Rząd planuje wyemitować 10-letnie dolarowe obligacje islamskie oraz 30-letnie „normalne” papiery.

W ramach pierwszych transakcji, ocenianych jako swoisty benchmark uczestniczyć mają Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, HSBC i Standard Chartered. Obejmują one pierwsza transzę obligacji islamskich (sukuków) do 500 mln USD o łącznej wartości 6 mld USD oraz program emisji obligacji zwykłych o wartości 5 mld USD.

Po raz ostatni Dubaj sprzedawał dług na rynku międzynarodowym w 2014 r.

Według oficjalnych danych, na koniec czerwca tego roku rząd Dubaju miał prawie 34 mld USD całkowitego zadłużenia bezpośredniego. Nie obejmują one skonsolidowanych szacunków całkowitego zadłużenia jednostek powiązanych z rządem (GRE).