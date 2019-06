Duże kary za spóźnione schematy

Niejednoznaczne przepisy o MDR nie ułatwią wywiązania się podatników z nowych obowiązków — uważa BCC.

Obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. przepisy o obowiązkowym przekazywaniu do szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) informacji o schematach podatkowych (Mandatory Disclosure Rules — MDR), przewidują dla przedsiębiorców wiele nowych obowiązków. Nie są one jednak łatwe do realizacji — zwraca uwagę Business Centre Club (BCC). BCC przypomina, że 28 lutego tego roku upłynął wydłużony termin na przekazanie pierwszych informacji szefowi KAS, a teraz nieuchronnie zbliża się czas wykonania obowiązku w zakresie retrospektywnego raportowania schematów podatkowych — 30 czerwca 2019 r. dla promotora i 30 września 2019 r. dla korzystającego. Podatnicy nie mogą już liczyć na ulgowe traktowanie w przypadku nawet prawidłowego, ale opóźnionego wykonania obowiązków informacyjnych. Każde ich niedopełnienie bądź nieterminowa realizacja są zagrożone sankcjami karnymi skarbowymi, sięgającymi do 21,6 mln zł.