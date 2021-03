Pierwsza od 2008 roku i udana sprzedaż obligacji 30-letnich Grecji pieczętuje jej powrót na rynek długu.

Popyt na obligacje Grecji przekroczył 26 mld EUR. Wartość emisji, plasowanej przez banki, wynosiła 2,5 mld EUR. Oznacza to, że to oferta z największą nadsubskrypcją w Europie od ponad miesiąca. Obligacje wyceniono 150 pkt. bazowych powyżej stopy midswap. Początkowo miało to być 160 pkt., ale wysoki popyt pozwolił „urwać” 10 pkt. bazowych.