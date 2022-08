Duży spadek cen energii w Europie

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Zapowiedź działań mających przeciwdziałać kryzysowi energetycznemu w Europie spowodowała spadek cen prądu i gazu, donosi Bloomberg.

Cena energii elektrycznej z dostawą za rok w Niemczech spadała na zamknięciu sesji na European Energy Exchange o 20 proc. do 610 EUR za 1 MWh. W poniedziałek w trakcie sesji dochodziła do rekordowych 1050 EUR. Gaz ziemny z wrześniowych kontraktów notowanych na platformie TTF taniał we wtorek nawet o 11 proc. Na koniec sesji jego kurs spadał o 7,2 proc. do 253 EUR za 1 MWh.