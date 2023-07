Dwucyfrowe wzrosty cen dotyczyły 16 z 17 monitorowanych przez UCE Reasearch i WSB Merito kategorii produktów. Najmocniej – o 32 proc. w skali roku zdrożały warzywa oraz karma dla zwierząt.

W pierwszej piątce znalazły się także chemia gospodarcza (wzrost o prawie 28 proc.), dodatki spożywcze (prawie 25 proc.) oraz nabiał (24 proc.). Jednocyfrowy wzrost (niespełna 4 proc.) dotyczył tylko produktów tłuszczowych. Choć w ostatnich dwóch-trzech miesiącach dynamika wzrostu cen słabnie, to do końca roku nadal będą one rosły w dwucyfrowym tempie.