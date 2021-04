Dwudziesty rekord S&P500 w tym roku

S&P500 rósł na zamknięciu o 0,8 proc. i po raz pierwszy w historii zakończył sesję powyżej 4 tys. pkt. Dow Jones zyskał 0,9 proc., a Nasdaq zwiększył wartość o 0,5 proc. Rynek akcji zaliczył trzeci z rzędu tydzień wzrostu. To najdłuższa seria od października. Przez tydzień Dow Jones wzrósł o 2 proc., S&P500 o 2,7 proc., a Nasdaq o 3,1 proc., co jest jego największą pięciodniową zwyżką od 2 miesięcy.

Na amerykańskich rynkach akcji dominował w piątek popyt, szczególnie w drugiej części sesji. W ostatniej godzinie handlu mieliśmy już do czynienia z gorączką zakupów. Na początku sesji widoczne było niezdecydowanie wywołane przez wiadomość, że wzrost cen produkcji sprzedanej w marcu był dwa razy wyższy od prognoz i największy od 9,5 lat w ujęciu rocznym. Ostatecznie wygrała interpretacja, że wyższa inflacja i rentowności obligacji, to oznaki szybkiego dochodzenia do zdrowia gospodarki. W końcu sygnały płynące w ostatnim czasie z Fed wskazywały wyraźnie, że dla banku centralnego najważniejsze jest pokonanie pandemii niż wzrost cen. Rentowność obligacji 5-letnich USA, która zwykle odzwierciedla oczekiwania dotyczące stóp procentowych, wzrosła w piątek po raz pierwszy od pięciu dni. W skali tygodnia spadła jednak o ok. 5 pkt. bazowych, najmocniej od połowy grudnia.