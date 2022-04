Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Czekolady

Statystyczny Polak zjada rocznie 60 tabliczek czekolady, czyli mniej więcej 6 kilo. To czyni z nas czekoladową potęgę, choć nie jesteśmy liderem ― więcej czekolady niż my spożywają m.in. Szwajcarzy, Niemcy, Anglicy i Szwedzi. 12 kwietnia obchodzimy jej święto. Z tej okazji aplikacja Glovo podsumowała, jakie rodzaje czekolady chętnie wybieramy, kiedy i w jakich miastach najczęściej dajemy się skusić na deser z dostawą pod drzwi, a także jak pod tym kątem wypada Polska na tle świata.

Czekoladę uwielbiają niemal wszyscy, niezależnie od wieku. To jeden z tych produktów, który poza pysznym, słodkim smakiem, jest bazą większości deserów, a nawet dodatkiem do dań wytrawnych. Już niewielka jej dawka wyzwala w mózgu wyrzut endorfin, a odpowiednio dobrany przysmak dostarcza dziennej dawki magnezu. Poza nim w czekoladzie znajduje się ponad 600 innych substancji mających dobroczynny wpływ na zdrowie, m.in.: węglowodany, białko, żelazo, potas, cynk, miedź, mangan, niacyna, flawonoidy, teobromina, błonnik, antyoksydanty, fenylotylamina, witaminy A, E i z grupy B, kwasy omega-6. Najzdrowsza jest czekolada gorzka, choć mleczna i biała, w których składzie jest mleko skondensowane, zawiera więcej wapnia.

Rytualne kakao Majów i Azteków

materiały prasowe

Czekolada, jaką znamy ze sklepów, jest wyrobem cukierniczym z miazgi kakaowej, tłuszczu kakaowego lub innego tłuszczu roślinnego i produktu słodzącego. W przypadku czekolady mlecznej do masy dodawane jest jeszcze mleko. Każdą można wzbogacić o dowolne bakalie, owoce suszone, dekoracje czy nadzienia ― zależnie od fantazji i chęci. Nasiona kakaowca pierwotnie były używane przez Majów do produkcji napoju dla najbogatszych członków społeczności, który wykorzystywano także podczas modlitw i rytuałów. Przygotowywany był z roztartych ziaren kakaowca z miodem, chili bądź z kukurydzą. Aztekowie do podobnych napojów dodawali suszone płatki kwiatów, nadając im tym samym różną barwę.

Czekolada w Europie

materiały prasowe

Nasiona kakaowca zostały przewiezione do Europy dzięki odkryciu Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Europejczycy niestety nie wiedzieli, jak z nich korzystać, dlatego na wiele lat zostały zapomniane. Uwagę na nasiona kakaowca zwrócił ponownie Hernán Cortés w 1518 r., jednak dopiero w XVII w. popularne stały się roztarte ziarna kakaowca, które zalane ciepłą wodą z dodatkiem cukru tworzyły swego rodzaju kakao. Francis Fry z połączonego kakao, cukru i rozpuszczonego tłuszczu kakaowego wylanego do formy uzyskał pierwszą tabliczkę czekolady.

Kaloryczna, ale zdrowa

materiały prasowe

Niestety, czekolada choć pyszna, zawiera sporo kalorii, dlatego należy mieć to na uwadze, sięgając po kolejną jej kostkę. Najzdrowszym i najbardziej wartościowym wyborem jest gorzka czekolada. Ma względnie niski indeks glikemiczny, dlatego często polecana jest osobom na diecie. Zawiera sporą dawkę magnezu, cynku i fosforu. Gorzka czekolada to także źródło polifenoli i flawonoli, czyli przeciwutleniaczy neutralizujących wolne rodniki odpowiedzialne za starzenie się i rozwój chorób, w tym także chorobie Alzheimera czy Parkinsona. Kilka kostek czekolady dziennie uzupełnia dietę w cenne pierwiastki i dodatkowo zmniejsza ryzyko wielu schorzeń.

Światowy Dzień Czekolady

materiały prasowe

12 kwietnia obchodzimy jeden z najsłodszych dni w całym roku – Światowy Dzień Czekolady. Ten jeden z najpopularniejszych słodkich przysmaków znajdziemy na każdym kroku, zarówno w sklepach, jak i kawiarniach czy restauracjach. Doceniana od setek lat stała się symbolem kulinarnej rozkoszy, zarówno w wersji deserowej, gorzkiej, mlecznej, białej, a ostatnio także różowej. Kochamy ją w deserach i ciastach, na ciepło, w połączeniu z owocami, ale także jako szybkie „doładowanie energetyczne”. Jak pokazują dane Glovo, najczęściej zamawiamy w dostawie jajka niespodzianki, czekoladę z orzechami i klasyczną mleczną. Pik zamówień z hasłem czekolada przypada na godzinę 10, co pokazuje, że najchętniej decydujemy się na „słodki grzeszek” z samego rana. Największy polski miłośnik czekolady mieszka w Szczecinie – tylko w 2021 r. użytkownik zamówił poprzez Glovo aż 639 produktów zawierających czekoladę i zapłacił za nie ponad 5,5 tys. zł.

Czekolada jest doskonałą słodką przekąską, ale uwielbiamy jej kremowy smak także w deserach. Sztuka cukiernicza nie jest prosta, dlatego naprzeciw wychodzą nam dostawy ulubionych deserów wprost pod drzwi. Kurierzy Glovo najczęściej dostarczają torcik z białą czekoladą i malinami oraz klasyczny sernik z czekoladową polewą. Miastami, w których mieszkają największe polskie łasuchy są Warszawa, Kraków i Wrocław. Tuż za podium znalazły się Łódź i Gdańsk. Co ciekawe, Warszawa uplasowała się pod kątem dostaw czekoladowych słodkości w pierwszej dziesiątce, zajmując szóste6 miejsce spośród 1300 miast rankingu Glovo. W tym rankingu królami czekolady został Madryt, Barcelona i Lizbona.