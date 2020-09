E-auta pojadą szybciej bez VAT

Rynek samochodów elektrycznych rozruszałoby zwolnienie z podatku na modłę Norwegii — uważają eksperci. Ważny jest też rozwój infrastruktury.

Samochody elektryczne wciąż są znacznie droższe od spalinowych — to jedna z głównych barier rozwoju rynku. Wzorem innych państw europejskich Polska uruchomiła system bezpośredniego wsparcia zakupu e- -pojazdów. Jest on jednak dużo mniej korzystny niż w działający w Niemczech i Francji, a także np. na Słowacji i w Chorwacji, gdzie rynek jest na podobnym do naszego etapie rozwoju.