E-podpis doceniony przez leasing

Sektor finansowy to jeden z liderów transformacji cyfrowej. Digitalizacja i uproszczenie procesu podpisywania umów leasingowych jest tego dobrym przykładem – skutkuje nie tylko wyższą jakością usług, ale też większym bezpieczeństwem i odpowiada na współczesne wyzwania związane z ochroną środowiska. Jednak oprócz entuzjazmu, na tej cyfrowej drodze pojawiają się także bariery, a bliska perspektywa wykreowania nowych, lepszych procesów budzi strach i opór.

Dwa lata pandemii zmusiły firmy z wielu branż, w tym sektor finansowy, do ograniczenia bezpośrednich kontaktów z klientami. Jednym z jej efektów było przyspieszenie cyfryzacji, która nabrała rozpędu i nie zamierza hamować. Zachęty do zmiany procesów biznesowych na cyfrowe płyną zewsząd. Unijna orientacja na Zielony Ład to kolejny silny impuls. Cyfrowych rozwiązań oczekują też klienci, w tym coraz młodsze pokolenia odbiorców towarów i usług, którzy wszystko chcą załatwiać przy pomocy smartfona. Od digitalizacji nie ma odwrotu, zwłaszcza że nowoczesne technologie mają do odegrania kluczową rolę w zmniejszaniu wpływu na środowisko ze strony przemysłu i generalnie biznesu.

– Komisja Europejska kontynuuje pracę nad „Europejskim Portfelem Tożsamości Cyfrowej”, czyli możliwością transgranicznego potwierdzania tożsamości przy zastosowaniu narzędzi cyfrowych. Jednym kliknięciem w telefonie obywatele będą mogli potwierdzić swoją tożsamość, a następnie udostępniać i podpisywać dokumenty elektroniczne – przekonuje Artur Miękina, dyrektor sprzedaży projektów kluczowych Asseco Data Systems. Udostępnienie tego rozwiązania stanie się silnym impulsem do upowszechnienia tej usługi cyfrowej w Europie, ale także do szerszego niż dotąd korzystania z wielu innych e-usług – dodaje.

Artur Miękina, dyrektor sprzedaży projektów kluczowych Asseco Data Systems

Dostęp do zaawansowanych narzędzi cyfrowego potwierdzania tożsamości wymaga, jego zdaniem, edukacji skutkującej wzrostem świadomości własnej tożsamości cyfrowej.

– Wciąż zbyt często się zdarza, że dość lekkomyślnie posługujemy się własną tożsamością w cyberprzestrzeni i bez zastanowienia udostępniamy dane, które ktoś nam nieżyczliwy może wykorzystać w złym celu. Potrzebna jest edukacja, bo w niedalekiej przyszłości musimy stać się bardziej świadomi tego, czym dysponujemy, wiedzieć, jak minimalizować ryzyko związane z funkcjonowaniem w cyfrowym świecie – podkreśla Artur Miękina.

Leasing świeci przykładem

Santander Leasing w swoich kontaktach z klientami dążył do eliminowania dokumentacji papierowej zgodnie z ideą paperless, m.in. dzięki wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego SimplySign dostarczonego przez Asseco Data Systems. W ten sposób zabezpieczył i podniósł na nowy poziom jakości kontakty ze swoimi klientami, których ma ponad 73 tys. Elektroniczny podpis umożliwia zawieranie w ciągu roku około 35 tys. umów – w nowy, lepszy i bezpieczniejszy sposób.

Projekt wyróżnia się skalą przedsięwzięcia pod względem technologicznym i operacyjnym. Zastosowanie powyższych rozwiązań umożliwiło Santander Leasing zachowanie poufności podpisywanych dokumentów, zgodnie z wymaganiami wynikającymi ze standardów bankowych i przepisów prawa. Całe wdrożenie zrealizowano w 12 miesięcy.

– Santander Leasing nie spoczął jednak na laurach i jako pierwsza firma w branży leasingowej wprowadził również możliwość zawierania umów leasingu z wykorzystaniem podpisu biometrycznego. Chodzi o własnoręczny podpis złożony rysikiem na urządzeniu elektronicznym – tłumaczy Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing.

Klient zatem ma wybór, jakim rodzajem podpisu elektronicznego chce podpisać swoją przyszłą umowę – ale co ważne, zawsze jest to umowa w postaci elektronicznej.

E-podpis w praktyce

Digitalizacja procesu podpisania umów leasingowych oznacza wyraźny postęp w porównaniu z tradycyjnymi sposobami. Obecnie zanim klient podpisze umowę leasingu, składa elektroniczny wniosek o SimplySign, a jego tożsamość może zostać potwierdzona na dwa sposoby:

– przez doradcę – operatora PPT – podczas jednorazowego spotkania osobistego,

– przy wykorzystaniu identyfikacji elektronicznej (eID Santander), która umożliwia automatyczną weryfikację tożsamości klienta za pośrednictwem osobistego konta bankowego w Santander Bank Polska. W tym drugim przypadku fizyczne spotkanie z doradcą nie jest już konieczne.

Po otrzymaniu certyfikatu i aktywacji usługi SimplySign, klient sygnuje dokumenty leasingowe kwalifikowanym podpisem elektronicznym w portalu eBOK24. Santander Leasing, wprowadzając nowe rozwiązanie cyfrowego potwierdzania tożsamości, zdjął też z klientów konieczność zdobywania kwalifikowanego podpisu elektronicznego we własnym zakresie. Umożliwił im podpisywanie umów w dogodnym dla nich czasie i miejscu. W ten sposób podniósł atrakcyjność własnej oferty i wyszedł naprzeciw potrzebom klientów. Dzięki temu wdrożeniu Santander Leasing może zdalnie obsługiwać i realizować kontrakty.

Łamanie barier

Wdrożenie elektronicznego potwierdzania tożsamości i zdalnego zawierania umów leasingowych jest zachętą do realizacji kolejnych procesów digitalizacji i wprowadzania cyfrowej zmiany w jeszcze szerszym niż dotąd zakresie, a tym samym do łamania barier, które trzymają sektor finansowy w okowach tradycyjnych, papierowych procedur. Choć w minionych dwóch latach cyfryzacja przyspieszyła, w sektorze finansowym wciąż jest dużo do zrobienia, a śmiałe innowacje nie zawsze mogą od razu znaleźć zastosowanie w praktyce. Co jest przeszkodą? Mimo wielu różnych opinii w branży, przeszkodą na pewno nie jest prawo. Bariery, których cyfryzacja wciąż nie może obalić, wynikają natomiast z nieodpowiedniej struktury organizacyjnej instytucji finansowych i z trudności wynikających z integracji dotychczasowych systemów. Poważną przeszkodą jest mentalność ludzi, naturalne przywiązanie do procedur papierowych i do tego, co było.

Kolejną trudnością jest brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Analitycy rynku pracy od lat alarmują, że brakuje specjalistów łączących kompetencje technologiczne i znajomość sektora finansowego. W instytucjach finansowych trudno znaleźć fachowców z wiedzą, którzy potrafiliby pokazać, jak realizować cyfrową zmianę, i połączyć ze sobą to co już funkcjonuje w organizacji z tym co nowe, warte wdrożenia. Brakuje też ekspertów z kompetencjami technicznymi, organizacyjnymi i prawnymi, którzy byliby zdolni do miarodajnej oceny kosztów, oszacowania oszczędności, zaplanowania całego programu eliminacji papieru (paperless) od A do Z i – co nie mniej ważne – do pozyskania poparcia zarządu dla realizacji zmiany.

– Warto traktować cyfryzację priorytetowo, bo daje ona firmom nowe, ogromne możliwości i korzystać z dostępnych, sprawdzonych rozwiązań. Przecież wiele z pożądanych produktów i usług do zabezpieczenia oraz uwiarygodnienia dokumentacji elektronicznej jest dostępnych na rynku od lat! Pandemia sprzyjała odkryciu ich możliwości i dla dużej liczby firm okazały się niemal objawieniem – zachęca Artur Miękina.

Usługi zaufania na międzynarodowym forum

Podpis elektroniczny, elektroniczna identyfikacja i bezpieczeństwo cyfrowe to usługi w szeroko rozumianym ekosystemie cyfrowym. Ich celem jest umożliwienie bezpiecznego zawierania transakcji elektronicznych (w tym umów) między firmami, osobami fizycznymi i administracją publiczną. To obszar, który wciąż się rozwija, tworząc nowe możliwości i zmagając się z różnymi wyzwaniami. W dniach 8-9 czerwca odbędzie się Trusted Economy Forum, największa w Europie konferencja poświęcona właśnie elektronicznym usługom cyfrowym. Wydarzenie zgromadzi międzynarodowych ekspertów i praktyków biznesu, którzy będą dyskutować o kluczowych zagadnieniach związanych z transformacją cyfrową, zmianą modeli biznesowych, cyberbezpieczeństwem, a także o technologiach przyszłości wpływających na rozwój usług elektronicznej identyfikacji. Trusted Economy Forum odbędzie się w formule hybrydowej, a udział online jest bezpłatny. Tematem przewodnim wydarzenia będzie „Proces, podpis, identyfikacja – podstawa jednolitej i zaufanej gospodarki światowej”. Dyskusje będą toczyć się w ramach 4 bloków tematycznych: Zmiany na rynku w 2021/2022 roku w eID oraz usługach zaufania: Polska, Europa, Świat; Biznes i partnerstwa: transformacja cyfrowa w praktyce; Cyberbezpieczeństwo - geopolityka, biznes, zaufanie oraz Klient, technologia, produkty, legislacja.

