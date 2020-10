E-sprzedawcy stawiają na rozwiązania mobilne

Strona w internecie to za mało. Coraz więcej e-sklepów przyciąga klientów możliwością zakupów przez różnego rodzaju aplikacje

Co usprawnia, a co utrudnia Kowalskiemu zakupy w sklepach internetowych? To postanowili sprawdzić specjaliści od doświadczenia klientów (user experience), wcielając się w rolę kupujących. Zwracali uwagę na wiele różnych kryteriów i jakość obsługi w sklepach internetowych. W efekcie powstało badanie Koszyk Roku 2020, które wskazuje na cechy sklepów przyjazne kupującym. Zostało ono zorganizowane przez Twisto w partnerstwie z ING Bankiem Śląskim, Mastercardem i Edisondą.