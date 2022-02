Ekologia i najwyższa jakość wśród opakowań

O trendach na rynku opakowań i swojej recepcie na sukces opowiadają Anna i Andrzej Janowscy zarządzający spółką KAJ

Spółka KAJ specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości opakowań z tworzyw sztucznych dla przemysłu kosmetycznego oraz farmaceutycznego. Wizytówką firmy jest szeroki asortyment opakowań typu roll on, dostarczany licznym partnerom z Polski i zagranicy od prawie dwóch dekad.

Już na początku działalności udało się wam znaleźć niszę na rynku opakowań i konsekwentnie rozwijać w obranym kierunku. Czy postawiliście na właściwego konia?

Kiedy w 2003 r. otwieraliśmy firmę, na rynku kosmetycznym istniała luka – brakowało producentów opakowań typu roll on. Dostępne produkty były zaledwie dodatkiem do oferty firm wytwarzających opakowania kosmetyczne. Postanowiliśmy wypełnić tę niszę i specjalizować się w produkcji właśnie tego typu pojemników. Stale zwiększające się portfolio i różnorodność proponowanych przez nas rozwiązań sprawiły, że jeżeli ktoś szuka dziś w Europie opakowania roll on dla swojego produktu – na pewno zapyta nas o ofertę.

KAJ w 2008 r. dołączył do Grupy Wentworth, której głównym właścicielem jest Walter Tymon Kuskowski. Grupa Wentworth w Polsce to m.in. Amhil Europa, Polifolia, Wentworth Tech i Suwary SA. Wspólne działania przyczyniły się do szybkiego tempa rozwoju firmy.

Od początku planowaliśmy, że kolejnym filarem produktowym będą opakowania farmaceutyczne. Wdrożenie systemów wymaganych do tego typu produkcji to jednak proces, który wymaga czasu, szkoleń i zmiany sposobu myślenia pracowników.

W 2014 r. udało się uruchomić produkcję opakowań farmaceutycznych.

Decyzje, które podejmowaliśmy, okazały się dobrymi wyborami. Spółka małymi krokami, ale systematycznie, zwiększa swoje aktywa i zyski. Najlepiej świadczą o tym zdobywane przez nas nagrody w plebiscytach Gazele Biznesu i Diamenty Forbesa, a także wysokie oceny Eco Vadis.

Co wyróżnia ofertę KAJ spośród propozycji konkurentów?

Naszą przewagą nad rywalami rynkowymi jest bardzo szeroki asortyment opakowań roll on w ofercie: duże, małe, na głowie, z jedną kulką, z trzema kulkami. Stworzyliśmy również pierwszy na świecie roll on wyprodukowany w technologii ISBM z materiałów typu rPET. Prezentujemy naszym klientom nowe zastosowania tego typu opakowań, które mogą służyć nie tylko jako popularne pojemniki do dezodorantów, ale choćby do przechowywania środków kosmetycznych typu kremy i balsamy czy farmaceutycznych, jak żele rozgrzewające i regenerujące.

Każdy klient znajdzie u nas satysfakcjonujące rozwiązanie, a jeśli nie – wspólnie opracujemy nowy produkt ściśle odpowiadający jego potrzebom. Dostarczamy kompletne opakowanie – butelkę, zamknięcie, kulkę, a jeśli istnieje taka potrzeba, również nadruk. Pozwala to klientom zaoszczędzić czas i koszty transportu.

Mamy również prężnie działający dział rozwoju – zawsze patrzymy daleko w przyszłość, planując kolejne kroki. Jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce, które mogą produkować opakowania w kontrolowanych parametrach powietrza o klasie czystości ISO 7. Daje nam to dodatkowe możliwości produkcji dla opakowań zarówno farmaceutycznych, jak i kosmetycznych.

Jakie opakowania cieszą się teraz największą popularnością?

Zgodnie z najnowszymi trendami, w tej chwili najpopularniejsze są opakowania o kształtach cylindrycznych i produkty eko. Przykładem takiego opakowania jest butelka wraz z zamknięciem o symbolach B02L C07L, cylindryczna. Produkt ten został zaprojektowany tak, żeby był dużo lżejszy niż jego poprzednik, tym samym do jego powstania zużywamy mniej energii elektrycznej i mniej plastiku. Tego typu działania są odpowiedzią na oczekiwania rynku. Stworzyliśmy dodatkowo brand KAJ Eko Solution, w którym prezentujemy nasze opakowania produkowane z materiałów zawracanych PC rPET oraz biomateriałów wytwarzanych z trzciny cukrowej. Należymy także do elitarnego grona firm uczestniczących w europejskim projekcie Nenu2PHAr, który ma na celu wytworzenie materiału z biomasy.

Trend ekologiczny, który jest bardzo wyraźnie widoczny w społeczeństwie, przekłada się także na inne działania spółki. Ochrona środowiska zawsze była, jest i będzie istotnym tematem podejmowanym w naszej firmie. Edukujemy w tym zakresie pracowników, klientów i dostawców. Posiadamy instalację fotowoltaiczną, dzięki której do wytwarzania naszych opakowań wykorzystujemy energię słoneczną. Od 2008 r. wprowadzamy liczne rozwiązania w budowie maszyn stosowanych w procesie produkcji, mające na celu redukcję zużycia energii w procesie. Dzięki temu 95 proc. maszyn z naszego parku maszynowego zużywa nawet do 50 proc. mniej energii od standardowych maszyn stosowanych w naszej branży.

Czym jeszcze udaje się wam przyciągnąć uwagę klientów?

Myślę, że najważniejszą cechą naszej firmy jest otwartość na zmiany i zdolność do funkcjonowania w ciągle zmieniającym się otoczeniu.

Nasze motto to „Budowanie relacji w celu tworzenia, poprzez ciągłe doskonalenie”. Mam tu na myśli relacje, jakie tworzymy wewnątrz firmy, w naszym zespole, relacje z naszymi klientami, dostawcami, jak również z instytucjami kontrolującymi. Stawiamy też na ciągłe doskonalenie – nie tylko naszych pracowników, lecz również procesów, jakie zachodzą w firmie. Wszystko po to, by nieustannie tworzyć nowe rozwiązania, a tym samym rozwijać naszą firmę. Nasza filozofia działania wpisuje się w lean management – system zarządzania wywodzący się z zasad systemu produkcyjnego Toyoty. Mimo że pochodzi z dalekiej Japonii, blisko mu do naszego sposobu myślenia i działania, dlatego w organizacji stosujemy narzędzia charakterystyczne dla tego podejścia.

Co także istotne, mamy jasno określone reguły współpracy zarówno z dostawcami, jak i z klientami. O wszystkich zasadach klienci są informowani przed rozpoczęciem kooperacji. Niczego nie piszemy drobnym drukiem. Opieranie relacji biznesowej na przejrzystych podstawach daje poczucie bezpieczeństwa każdej ze stron.

Biznesowa część współpracy z klientami czy dostawcami to również imprezy targowe.

Jesteśmy stałym uczestnikiem targów kosmetycznych i farmaceutycznych w kraju i za granicą.

Pandemia COVID-19 ograniczyła imprezy targowe. Generalnie był to trudny czas dla wielu przedsiębiorstw. Jak udało się wam poradzić sobie z tą nietypową sytuacją?

Wyszliśmy z tego okresu obronną ręką. Wszystkie systemy, jakie obowiązują w firmie, przygotowały nas do sprawnego funkcjonowania w tym trudnym czasie. To, co w wielu firmach wymagało wdrożenia i szkolenia, u nas funkcjonowało od dawna.

Mamy bardzo dobry zespół ludzi, którzy tworzą firmę. Ich zaangażowanie oraz konsekwentne i odpowiedzialne działania zminimalizowały wpływ pandemii na aktywność przedsiębiorstwa.

W jaki sposób należy dbać o pracowników, żeby móc na nich polegać także w chwilach największych wyzwań?

Na rynku pracy nie ma zbyt wielu pracowników z wykształceniem z naszej branży. To powoduje, że każdy pracownik po zatrudnieniu musi przejść etap szkoleń, podczas których zapozna się z technologią, poszczególnymi procesami i zasadami funkcjonującymi w firmie. Każdy nowy pracownik w naszej firmie wiąże się więc z dużą inwestycją, dlatego dbamy o to, aby był zadowolony z pracy i z warunków, jakie mu stwarzamy. Nie interesują nas pracownicy sezonowi, zależy nam na wieloletniej współpracy, dlatego zatrudniamy na podstawie umowy o pracę.

Dodatkowo musimy konkurować o pracowników z firmami dużo większymi od naszej. Nie jest to łatwe, szczególnie jeśli są to przedsiębiorstwa o dużo większych obrotach i zyskach.

Dlatego staramy się zapunktować, budując nasz wizerunek dobrego pracodawcy. Tworzymy przyjazne środowisko pracy oparte na zespołowym sposobie działania. Mamy w firmie tzw. zespoły leanowe, których członkiem może być każdy z zatrudnionych, a tym samym każdy może mieć realny wpływ na procesy zachodzące w firmie i na jej rozwój. Dzięki temu czuje się integralną częścią firmy.

Jak zapowiada się najbliższa przyszłość spółki?

Jesteśmy w trakcie realizacji dużej inwestycji. Jej pierwszy etap – postawienie nowej hali produkcyjnej – został zakończony właśnie w trudnym czasie pandemii. Dzięki temu trzykrotnie zwiększyliśmy naszą powierzchnię produkcyjną. Kolejny etap tej inwestycji to rozbudowa części magazynowej. Za nami już kompletowanie dokumentacji, przed nami budowa planowana wstępnie na rok 2023.

Zaczęliśmy również nową linię produktów eko z materiałów rPET. Kolejny krok w stronę stosowania materiałów ekologicznych to nasze opatentowane rozwiązanie pozwalające na wielokrotne napełnianie opakowań. Wydłuża to życie produktów i zmniejsza zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne.

