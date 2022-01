Eksperci od OZE stawiają na elektromobilność

Zaczynali od fotowoltaiki dla gospodarstw domowych, a dziś mają spółkę, która realizuje usługi dla dużego biznesu. Teraz bydgoski Eprosument S.A. robi kolejny krok do przodu: stawia mocniej na elektromobilność.

Jak podaje Licznik Elektromobilności uruchomiony przez PZPM i PSPA, do końca grudnia 2021 r. w Polsce zarejestrowano 38 001 elektrycznych samochodów osobowych. 18 795 sztuk, czyli niemal połowa z nich (49 proc.), to pojazdy w pełni elektryczne. Pozostałe 19 206 sztuk to hybrydy typu plug-in.

Firma Eprosument S.A. założona przez Cezarego Wujcińskiego i Michała Szczepańskiego projektuje i wykonuje instalacje fotowoltaiczne, a także oferuje energię elektryczną produkowaną w jej własnych farmach fotowoltaicznych.

Choć przed kupnem niskoemisyjnej osobówki wciąż odstraszają ceny (minimum 80 tys. zł), odwrotu nie ma. W ciągu trzech lat sprzedaż aut elektrycznych w UE wzrosła o 110 proc., a po świecie jeździ już ponad 7 mln takich pojazdów. Elektryczny boom jest więc tuż za rogiem. Co ciekawe, dynamicznie rośnie nie tylko sam rynek, ale zmienia się też świadomość Polaków i ich stosunek do elektromobilności. Już co trzeci Polak rozważa zakup samochodu elektrycznego, najczęściej z powodu pozytywnego wpływu na środowisko. Z kolei trzech na czterech uważa, że elektryki wyprą samochody spalinowe.

W ten biznesowy trend wpisuje się Eprosument S.A. — firma założona przez Cezarego Wujcińskiego i Michała Szczepańskiego, która kilka lat temu zaczynała od domowej fotowoltaiki. Dziś jej instalacje można zobaczyć na dachach dużych przedsiębiorstw. Eprosument S.A. tworzą specjaliści OZE: dostarczają usługi, sprzedają instalacje fotowoltaiczne i projektują kompleksowe zeroemisyjne rozwiązania. Do tego oferują energię elektryczną produkowaną z jej własnych farm fotowoltaicznych. Firma od kilku lat jest na fali wznoszącej. W 2018 r. jej przychody wynosiły 6 mln zł netto. Rok temu wzrosły prawie czterokrotnie. Dzisiaj Eprosument S.A. zatrudnia ponad 80 osób, a przychody wynoszą 30 mln zł netto. Jednocześnie spółka cały czas zwiększa zatrudnienie i szacuje, że w 2021 r. jej przychody wzrosną dwukrotnie.

Biznesowy duet Wujciński i Szczepański szuka zatem kolejnych wyzwań. Tematem elektromobilności obaj interesują się od lat.

— Widząc, co się dzieje na rynku fotowoltaicznym, stwierdziliśmy, że przestawiamy nasz biznes na instalacje PV powyżej 50 kW, a ofertę dla przedsiębiorców i sektora publicznego dopełnimy stacjami ładowania pojazdów — tłumaczy Michał Szczepański, prezes Eprosument S.A.

— Za sprawą Tesli e-samochody nie są już tylko modnym gadżetem. Choć ich ceny są wciąż poza budżetem przeciętnego Polaka, to liczba aut z silnikiem spalinowym będzie się zmniejszać — dodaje.

W 2019 r. Eprosument podpisał więc pierwszą umowę dystrybucyjną na ładowarki EV, a w 2021 r. umowę partnerską z Elocity, na mocy której będzie budować własną sieć stacji ładowania pojazdów elektrycznych.