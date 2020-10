Elektro ScaleUp dodał start-upom animuszu

Emilewicz: rozważamy powrót do regulacji podnoszącej akcyzę na auta używane

Rozważamy powrót do regulacji, która podnosi akcyzę na samochody używane - wskazała we wtorek wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Ma ona sprawić, by takich aut nie opłacało się do Polski sprowadzać - podkreśliła.