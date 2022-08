Elon Musk sprzedał akcje Tesli za 6,9 mld USD

Elon Musk, prezes i twórca Tesli, sprzedał największy jak dotychczas pakiet akcji spółki, donosi Bloomberg.

5 sierpnia Musk sprzedał 7,92 mln akcji Tesli. Ujawnił, że zrobił to, aby mieć gotówkę w przypadku gdyby został zmuszony do realizacji przejęcia Twittera. Podkreślił, że ma nadzieję iż do tego nie dojdzie.

- Ważne jest, aby uniknąć konieczności nagłej sprzedaży akcji Tesli – wyjaśnił. Musk twierdząco odpowiedział na pytanie obserwatorów jego konta na Twitterze, czy zakończył już sprzedaż akcji Tesli i będzie je kupował jeśli transakcja przejęcia Twittera nie dojdzie do skutku. W kwietniu Musk ogłosił, że zamierza przejąć Twittera za 44 mld USD. Transakcja nie doszła jak dotąd do skutku, bo miliarder ma wątpliwości, czy właściciel serwisu społecznościowego rzetelnie przedstawia dane o realnej liczbie jego użytkowników. Niedawno ogłosił, że zrealizuje przejęcie jeśli Twitter ujawni metodę próbkowania 100 kont i potwierdzenia ich autentyczności. - Widzę 75 proc. szansy, że kupi Twittera. Jestem w szoku – powiedział Bloombergowi Gene Munster, partner w funduszu venture capital Loup Ventures. – To będzie szkodliwe dla Tesli w krótkim terminie. W długim liczą się tylko dostawy aut i marża – dodał. Bloomberg przypomina, że Musk przez ostatnie 10 miesięcy sprzedał akcje Tesli za ok. 32 mld USD. Wartość spółki spada o ok. 20 proc. w tym roku, jednak od dołka w maju jej kurs wzrósł o ok. 35 proc.

