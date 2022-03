Euroland trzeci miesiąc z deficytem handlowym

Styczeń był trzecim z rzędu miesiącem, w którym gospodarka eurolandu notowała deficyt handlowy, informuje Reuters.

Eurostat podał, że deficyt handlowy w ujęciu nieskorygowanym wyniósł w styczniu dla 19 krajów strefy euro 27,2 mld EUR. Rok wcześniej było to 10,7 mld EUR nadwyżki. Wydatki na import rosły w pierwszym miesiącu obecnego roku o 44,3 proc., a wpływy z eksportu rosły o 18,9 proc. Na dane mocno wpłynęły dużo droższe niż rok wcześniej ropa i gaz. Dlatego deficyt w wymianie z Rosją wzrósł ponad dwukrotnie do 11,9 mld EUR, a z Norwegią wzrósł do 5,8 mld EUR z zaledwie 0,1 mld EUR rok wcześniej.