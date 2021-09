Biznes ostrzega, że niedobór dwutlenku węgla, którego skutki już odczuła Wielka Brytania, może rozszerzyć się na Europę, donosi The Telegraph.

Bezprecedensowy wzrost ceny gazu ziemnego spowodował ograniczenie produkcji przez wytwórców nawozów. To z kolei spowodowało zmniejszenie wytwarzania będącego produktem ubocznym dwutlenku węgla, pisze The Telegraph.

fot. Bloomberg

Nippon Gases, jeden z największych na świecie dystrybutorów dwutlenku węgla powiedział The Financial Times, że według jego szacunków dostawy spadły o 50 proc. w Europie, gdzie można oczekiwać niedoborów. Wielka Brytania jest krajem, w którym niedobór dwutlenku węgla jest odczuwany już od pewnego czasu. Producenci żywności zostali poinformowani w środę, aby szykowali się na wzrost ceny dwutlenku węgla nawet o 400 proc.

George Eustice, minister środowiska powiedział Sky News, że cena dwutlenku węgla może wzrosnąć z ok. 200 GBP za tonę do ok. 1 tys. za tonę.

Informowaliśmy niedawno, że norweski koncern Yara ograniczył moce europejskich zakładów produkujących amoniak o 40 proc. w związku z rekordową ceną gazu. Prezese Svein Tore Holsether powiedział The Financial Times, że przy obecnej cenie gazu produkcja amoniaku w Europie generuje duże straty.