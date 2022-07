FAO: żywność staniała trzeci miesiąc z rzędu

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Czerwiec był trzecim z rzędu miesiącem spadku indeksu cen żywności FAO, ale nie oddalił się on znacznie od rekordowego poziomu z marca, informuje Reuters.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa poinformowała, że w czerwcu globalny indeks cen żywności spadł do 154,2 ze skorygowanych 157,9 w maju. W marcu, w pierwszym szoku po napaści Rosji na Ukrainę i wstrzymaniu eksportu zbóż z portów czarnomorskich, indeks doszedł do rekordowych 159,3.