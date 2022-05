Wczoraj w centrum uwagi inwestorów na rynkach walutowych była publikacja protokołu z posiedzenia Komitetu Otwartego Rynku (FOMC), działającego w ramach Fed. Informacje te, zgodnie z oczekiwaniami, rzuciły więcej światła na prawdopodobne dalsze działania Rezerwy Federalnej w kwestii polityki monetarnej w USA.

Minutki Fed pokazały, że Fed jest gotowy do podniesienia stóp procentowych o 50 pb zarówno na czerwcowym, jak i na lipcowym posiedzeniu. Oznacza to, że już na koniec lata stopy procentowe w USA będą o cały punkt procentowy wyższe niż obecnie, co ma – przynajmniej w teorii – uderzyć w inflację, pozostającą na niepokojąco wysokich poziomach. Jednocześnie, Fed jednak ocenił, że w późniejszych miesiącach do dalszych zwyżek stóp już nie dojdzie. W ten sposób, Fed chce zapobiec negatywnemu wpływowi swoich działań na tempo wzrostu gospodarczego w USA.

Po publikacji minutek z posiedzenia FOMC na wykresie indeksu dolara obserwowaliśmy delikatne odbicie w górę, po wcześniejszej serii spadków. W ten sposób inwestorzy zareagowali na potwierdzenie wyraźnych podwyżek stóp w kolejnych miesiącach. Jednak już dzisiaj notowania amerykańskiego US Dollar Index zniżkują, co prawdopodobnie wynika jednak z łagodniejszej od oczekiwań retoryki, zaprezentowanej wczoraj przez Fed. O wczorajszej publikacji trudno bowiem mówić w kontekście zaskoczenia: inwestorzy oczekiwali, że do podwyżek stóp procentowych dojdzie, ponieważ już wcześniej Fed to sygnalizował w kontekście zamiaru bardziej odważnej walki z inflacją. Niemniej, oczekiwano, że być może stanowisko Fed będzie jeszcze odważniejsze i zasugeruje dłuższy ciąg podwyżek stóp procentowych. OKIEM ANALITYKA – Fed mniej jastrzębi od oczekiwań Reakcja inwestorów na wczorajszy protokół z posiedzenia Fed sugeruje, że instytucja ta nieco rozczarowała. Spodziewano się mocno jastrzębich minutes Fed, głównie po tym, jak przedstawiciele tej instytucji zapewniali o zamiarze agresywniejszej walki z inflacją, jeśli zajdzie taka potrzeba. A nie da się ukryć, że wysoka inflacja to obecnie jeden z kluczowych problemów gospodarki USA (i nie tylko tego kraju). Fed tym samym dał do zrozumienia, że podwyżki stóp procentowych nie będą dokonywane za wszelką cenę, a z pewnością – nie za cenę stłumienia wzrostu gospodarczego. To zaś uderza w wycenę dolara, bowiem amerykańska waluta z pewnością byłaby beneficjentem zarówno agresywnie podwyższanych stóp procentowych, jak i potencjalnego wzrostu nastawienia risk-off na globalnych rynkach finansowych (które na ogół sprawia, że inwestorzy „uciekają” w dolara). W rezultacie, wczorajsza presja spadkowa, która pojawiła się na wykresie eurodolara, okazała się krótkotrwała. Dzisiaj rano notowania tej popularnej pary walutowej ustabilizowały się w okolicach wczorajszego zamknięcia, czyli blisko 1,0680, co oznacza, że nadal jest na rynku potencjał do kontynuacji odbicia w górę notowań EUR/USD. O ostatecznym bilansie dzisiejszej sesji prawdopodobnie jednak zadecydują dane makro, które dzisiaj pojawią się w USA – w tym dynamika PKB za I kwartał oraz wnioski o zasiłek dla bezrobotnych.