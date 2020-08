Fed uśrednia cel

Wystąpienie szefa amerykańskiej Rezerwy Federalnej dostarczyło rynkom dokładnie tego czego się inwestorzy spodziewali, a mianowicie Fed będzie od teraz uśredniał cel inflacyjny. Oznacza to, że skoro inflacja utrzymywała się ostatnio poniżej 2%, to dopuszczalne będzie obecnie przestrzelenie tego poziomu. Oznacza to możliwość prowadzenia jeszcze bardziej akomodacyjnej polityki monetarnej, z czego rynki niezaprzeczalnie cieszą się.

Zdaniem szefa amerykańskiego banku centralnego można rozruszać rynek pracy bez nadmiernego zagrożenia zbyt dużym wzrostem cen, a Fed ma oszacować jak duże są obecnie braki na rynku pracy jeśli chodzi o poziom pełnego zatrudnienia. Sentyment wobec ryzyka cały do rozpoczęcia europejskich godzin handlu pozostawał dobry, a kontrakt terminowych na S&P 500 dobił do poziomu 3500 pkt.

Początek sesji na Starym Kontynencie przynosi jednak częściową realizację zysków, a europejskie indeksy cofają się. Niemiecki Dax oddala się od popandemicznych szczytów w okolicach 13200 pkt. Uwagę rynków w trakcie sesji azjatyckiej skradły doniesienia o rezygnacji premiera Japonii Abe z powodów zdrowotnych. Przypomnijmy, że od jego nazwiska abenomika, zaczęto nazywać ultra luźną politykę gospodarczą mającą na celu wyrwanie gospodarki ze stagnacji. Informacje o jego rezygnacji przełożyły się automatycznie na umocnienie jena i przecenę na japońskiej giełdzie. Dziś ma się jeszcze odbyć oficjalna konferencja w tej sprawie, niemniej jednak przedstawiciele partii potwierdzają rezygnację Abe. Po wczorajszej konferencji Jeroma Powella dolar pozostaje pod presją, a kurs EURUSD wychodzi w kierunku 1.19, pozostając w trwającej od miesiąca konsolidacji. Wczorajszy przekaz ze strony Powella wskazuje, że w najbliższych latach polityka monetarna w głównej mierze skupiać się będzie na aspekcie związanym ze stymulacją wzrostu gospodarczego, co oczywiście cieszy inwestorów na rynku akcyjnym, ale i kreuje obawy dotyczące wzrostu inflacji, co powinno dalej sprzyjać notowanym złota. Te natomiast pozostają poniżej 1950 USD za uncję, niemniej jednak wczorajsze wystąpienie szefa Fed sugeruje, że nie powiedziały one jeszcze ostatniego słowa. Na rynku ropy naftowej spadek ryzyk związanych z huraganem Laura, sprowadza notowania WTI poniżej 43 USD za baryłkę. Dziś w kalendarium makroekonomicznym należy zwrócić uwagę na sierpniowy odczyt koniunktury w rejonie Chicago, który jest dobrze skorelowany z danymi ISM i może być dobrym barometrem koniunktury w USA w mijającym miesiącu.

