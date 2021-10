Firma Wintershall Dea w III kw. odnotowała 245 proc. zysku r/r

Producent ropy naftowej i gazu Wintershall Dea odnotował ponad dwukrotny wzrost zysków w III kwartale. W znacznym stopniu stało się tak dzięki rosnącym cenom ropy i gazu.

Spółka, będąca wspólną własnością BASF i rosyjskiego LetterOne, zanotowała zysk przed potrąceniem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacji w wysokości 983 mln EUR w ciągu trzech miesięcy do końca września.

Oznacza to wzrost o 146 proc. w stosunku do tego samego okresu z roku ubiegłego, kiedy to spadek cen surowców spowodowany kryzysem wywołanym przez koronawirusa odbił się na wynikach.

Skorygowany zysk netto wyniósł 234 mln EUR. Jest to wzrost o 245 proc. r/r. W 2021 roku ceny ropy i gazu osiągnęły wieloletnie maksima - ropa Brent wzrosła w tym roku o 69 proc., a LNG do Azji o 60 proc. co przyczyniło się w znacznym stopniu do poprawy wyników firmy.

– III kw. 2021 r. był wyjątkowym kwartałem wspieranym przez konstruktywne środowisko cen towarów, a w szczególności przez europejskie ceny gazu, które zgodnie z oczekiwaniami pozostaną na wysokim poziomie przez całą zimę- – powiedział prezes Mario Mehren.