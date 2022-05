Frank osiąga parytet z dolarem

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Upadek kryptowaluty Luna i powiązanego z nim stablecoina UST zdominował wydarzenia rynkowe ostatnich dni. Niemniej jednak na rynku walutowym również rozgrywają się ciekawe historie. Wczoraj kurs USDCHF osiągnął parytet, a para EURUSD jest coraz bliżej.

Frank szwajcarski nie jest jakąś specjalnie słabą walutą, co wielu kredytobiorców w Polsce doskonale wie. Jednak dolara jest bardzo mocny i to sprawia, że nawet relatywnie mocniejsze europejskie waluty w relacji do niego tracą. Kurs USDCHF osiągnął wczoraj parytet po raz pierwszy od listopada 2019 roku. W całym tym okresie frank był droższy od dolara, momentami znacząco (ponad 10%). Pod jeszcze większą presją znajdują się euro i funt. Kurs EURUSD testował wczoraj poziom 1,035 – są to dołki z końca 2016 roku. Niżej są już poziomy niewidziane od 2002 roku, kiedy dolar był po ogromnej hossie wywołanej m.in. przyciąganiem kapitału przez spółki technologiczne (gwoli ścisłości hossa na tych spółkach i dolarze trwała do 2000 roku, kiedy to ekwiwalent obecnej pary EURUSD był na poziomie 0,82! W 2002 dolar był już w odwrocie, ale nadal był mocniejszy niż jest dziś). Do tamtego okresu jest trochę analogii, choć tym razem dominuje wątek dysonansu w prowadzonej polityce pieniężnej. Fed (choć ociągał się długo) zabrał się na ostre zacieśnianie, podczas gdy EBC czy tym bardziej SNB nie spieszą się z żadnymi decyzjami. Co prawda ostatnio w EBC zaczynają dominować głosy o lipcowej podwyżce, ale pamiętajmy, że w strefie euro główna stopa wynosi nadal -0,5%! Zatem nieśmiałe próby zmiany retoryki to za mało dla rynku.