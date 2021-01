Tydzień po nabyciu praw do utworów m.in. Neia Younga, Hipgnosis Songs Fund zainwestował w katalog 145 piosenek kolumbijskiej gwiazdy muzyki pop, Shakiry.

Wartości transakcji nie ujawniono. Fundusz z Londynu intensywnie skupuje prawa do popularnych piosenek. W ubiegłym tygodniu ogłosił inwestycję w twórczość producenta Jimmy’ego Iovine’a, gitarzysty zespołu Fleetwood Mac Lindsey’a Buckinghama, oraz Neila Younga.

Hipgnosis, który przekonuje, że popularne piosenki gwarantują stały dochód w związku z rozwojem usług streamingowych na świecie, zebrał ponad 1,05 mld GBP kapitału od inwestorów. W grudniu fundusz sygnalizował, że rozważa pozyskanie nowego w związku z planem nabycia nowych katalogów utworów.

W wydanym komunikacie Shakira pisze, że Hipgnosis prawdziwie docenia artystów i to, co tworzą, oraz jest sojusznikiem autorów piosenek, który dba o to, aby nadal były słuchane.