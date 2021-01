Fundusze chcą nadal inwestować

Inwestorzy nie wychodzą z Polski, zamierzają rozwijać spółki portfelowe i szukają kolejnych – wynika z badania JP Weber.

Jest źle, ale w Polsce można będzie zarobić – tak można podsumować badanie firmy doradczej JP Weber przeprowadzone od sierpnia do października 2020 r. na próbie 30 funduszy private equity i venture capital.

95 proc. ich przedstawicieli stwierdziło, że sytuacja gospodarcza się pogarsza, a 32 proc. że już w III kw. 2020 r. Polska zmagała się z recesją.

– Nasze badanie dowodzi jednak pewnej odporności funduszy na pandemię. Aż 90 proc. z nich oceniało sytuację gospodarczą jako dobrą: stabilną — 65,5 proc. lub rokującą poprawę — 24 proc. Pozwala to z optymizmem patrzeć na 2021 r., tym bardziej że to właśnie inwestycje są jednym z czynników, które zdecydują o szybkości wychodzenia z recesji w tym roku – uważa Piotr Dalak, associate partner w JP Weber.

Jest szansa: Piotr Dalak, associate partner w JP Weber, jest przekonany, że fundusze będą w Polsce inwestować, co jest ważne dla wychodzenia gospodarki z recesji.

Głównym czynnikiem wpływającym na liczbę inwestycji jest sytuacja gospodarcza — wynika z badania. Aż 87 proc. ankietowanych funduszy nie myśli jednak o wyjściu z Polski.

Zarobić i zainwestować

Końcówka 2020 r. i początek tego roku zapowiadały się nieźle pod względem liczby planowanych transakcji. Co czwarty fundusz analizował w III kw. więcej projektów niż w II kw. Prawie połowa badanych spodziewała się podobnego zwrotu z inwestycji jak w 2019 r. (48 proc.), 30 proc. gorszego, a 22 proc. lepszego. O dualizmie na rynku transakcyjnym mówi Katarzyna Pac-Malesa z 3TS Capital Partners.

– Spółki, które okazały się beneficjentami pandemii, jak branża ochrony zdrowia, farmacja, e-commerce, cyber security czy IT, skupiają zainteresowanie inwestorów i przyspieszają procesy wyjścia z inwestycji lub kolejne rundy finansowania. Pozostałe biznesy, a jest ich zdecydowanie więcej, zmuszone są odsunąć plany transakcyjne na kolejne lata – uważa Katarzyna Pac-Malesa.

Fundusze VC i PE mają obecnie nieco odmienne priorytety. Dla jednych i drugich najważniejsze są inwestycje w nowe spółki — tak twierdzi 69 i 44 proc. badanych. W obu przypadkach co czwarty koncentruje się na spółkach portfelowych. Jednak w przypadku PE taki sam odsetek skupia się na fundraisingu.

Dobra wycena

55 proc. funduszy twierdzi, że obecna wycena spółek w Polsce jest zawyżona. Według przedstawicieli funduszy PE dzieje się tak głównie w branży IT (69 proc. odpowiedzi), handlu i e-commerce (62 proc.) oraz zdrowia i farmacji (56 proc.). Eksperci funduszy VC wskazują na inne sektory: gaming (90 proc.), fintech (70 proc.) i AI (70 proc.).

Te dane są pozytywnym sygnałem na 2021 r.

– Atrakcyjna wycena to trzeci co do ważności czynnik inwestycji dla funduszy. Spodziewamy się ożywienia transakcyjnego nie tylko w branżach, które ucierpiały podczas kryzysu, ale także tych, które zyskały. Mimo wysokich wycen spodziewamy się, że IT, medycyna, nowe technologie, ale też produkcja czy auotmotive powinny odnotować wzmożoną liczbę transakcji w nadchodzących miesiącach, zgodnie z podejściem, że kupuje się tych, którzy mają przed sobą długofalową perspektywę wzrostu lub mogą zapewnić przetrwanie w niepewnych czasach – uważa Piotr Kucharczyk, dyrektor ds. przejęć w JP Weber.

Pandemia zmusiła fundusze do transformacji cyfrowej. Wiele z nich po raz pierwszy dokonało inwestycji w trybie zdalnym, nie mając okazji do poznania założycieli spółek osobiście – tradycyjne spotkania zastąpiły Google Meet, due diligence wykonano na podstawie materiałów zamieszczonych w chmurze, umowy podpisano elektronicznie dzięki technologiom blockchainowym, a prace podzielone są w Asanie (program do zarządzania firmą).

– Pierwsze efekty są obiecujące, ale wśród ekspertów panuje opinia, że nie wrócimy do dawnej rzeczywistości. Docelowo spowoduje to, że fundusze otworzą się na nowe rynki, ponieważ ten sam proces mogą wykonać ze spółką z Argentyny, Japonii czy Nowej Zelandii, a ich kapitał stanie się globalny – uważa Szymon Janiak, dyrektor zarządzający i współzałożyciel Czysta3.VC.