Esaliens TFI ujawnił się z pakietem 450 tys. akcji spółki Medinice, stanowiącym 8,39 proc. kapitału zakładowego.

Do tej pory fundusze zarządzane przez towrzystwo posiadały 4,01 proc. akcji. Zwiększenie nastąpiło w wyniku udziału w emisji akcji serii I (obejmowała 1 mln walorów, z czego Esalien objął 275 tys.). Walory sprzedawano we wrześniu po 12,2 zł. Medinice to spółka, która pracuje nad technologiami wykorzystywanymi w kardiologii.