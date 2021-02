Funt odrobił stratę wobec euro od marca

Brytyjski funt jest najmocniejszy wobec euro od marca ubiegłego roku w związku z oczekiwaniem, że dzięki większemu postępowi w szczepieniach brytyjska gospodarka będzie szybciej wychodziła z kryzysu niż europejska, donosi Reuters.

Funt umacniał się w czwartek rano do 86,70 pensów za euro i był wówczas najmocniejszy wobec wspólnej europejskiej waluty od 9 marca 2020 roku. W lutym funt umocnił się już o ponad 2 proc. wobec euro. Jednym z powodów ma być szybsze niż w Unii Europejskiej tempo szczepień w Wielkiej Brytanii. W tym tygodniu poinformowano o zaszczepieniu pierwszą dawką już 15,6 mln ludzi w tym kraju. To najwięcej per capita spośród wszystkich dużych krajów.

- Funt korzysta ze statusu zaszczepionej waluty. Znacznie odgrywa tu oczekiwanie szybszego nadejścia ożywienia gospodarczego – powiedział Reutersowi Neil Jones, szef rynku walutowego w Mizuho Banku.