Gaz staniał w Europie o prawie 10 proc.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Cena gazu ziemnego spadła w Europie na ostatniej sesji sierpnia, ale przez miesiąc wyraźnie wzrosła, informuje Bloomberg.

Gaz ziemny z październikowych kontraktów taniał na zamknięciu notowań na platformie TTF o 9,9 proc. do 239,10 EUR za 1 MWh. W sierpniu zdrożał jednak o prawie 25 proc. Powodem była utrzymująca się od wybuchu wojny na Ukrainie obawa wstrzymania obniżonych już znacząco dostaw z Rosji, a także popyt wynikający z dążenia do jak najszybszego zapełnienia krajowych magazynów gazu przed zimą. W drugiej połowie miesiąca obawy nasiliła zapowiedź wstrzymania na trzy dni dostaw rosyjskiego gazu przez Nord Stream 1 na przełomie sierpnia i września. Doniesienia w ostatnich dniach o szybszym niż oczekiwano zapełnieniu magazynów gazu w Europie, a także planach interwencji Unii Europejskiej na rynkach energii spowodowały jednak, że od 26 sierpnia, kiedy notowano go po 346 EUR gaz staniał o ok. 30 proc.