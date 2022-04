Jest porozumienie PAŻP z kontrolerami

Wszystko wskazuje na to, że ruch lotniczy w Polsce nie będzie dotknięty częściowym, całkowitym lub niewielkim paraliżem; układające się strony dochodzą do porozumienia - mówił w czwartek w Sejmie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk odnosząc się do rozmów w PAŻP.