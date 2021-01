Getin chce sprzedać białoruski Idea Bank do 1 marca

Getin Holding poinformował o podpisaniu aneksu do listu intencyjnego w sprawie sprzedaży ZAO Idea Bank z Mińska.

Getin Holding podpisał w piątek ze spółką zależną Getin International oraz ZAO Minsk Transit Bank aneks do listu intencyjnego z listopada ubiegłego roku. Dotyczył on wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do zawarcia potencjalnej transakcji sprzedaży akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku na Białorusi.