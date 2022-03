Google poinformował we wtorek, że przejmuje firmę zajmującą się cyberbezpieczeństwem Mandiant. Wartość transakcji gotówkowej to 5,4 mld USD.

Google zapłaci 23 USD za jedną akcję spółki, co stanowi ok. 53-proc. premię w stosunku do ostatniego zamknięcia przed informacją o zainteresowaniu ze strony technologicznych gigantów. Rywalem Google’a w walce o to przejęcie był Microsoft.